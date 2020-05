पूरगस्तांच्या यादीत बनावट नावे, अधिकारी धारेवर

कुडित्रे (कोल्हापूर) ः बालिंगा येथील तलाठी कार्यालयात आज रॉयल्टी वसुली व बनावट पूरग्रस्तांच्या प्रश्नावरून शेतकरी व उमेदवारांत बाचाबाची झाली. दरम्यान, सरपंच बालिंगा ग्रामपंचायतीच्या वतीने तलाठ्यांची तातडीने बदली करावी अशी मागणी केली. या मागणीचे निवेदन प्रांताधिकारी यांना दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, तलाठी किरण पाटील यांनी दक्षता समितीस सहकार्य केले नाही, खातेदारास मदत करत नाहीत, सातबारा देत नाहीत, हा सज्जा मोठा असून हे तलाठ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ग्रामस्थ नाराज आहेत. त्यांची येथून बदली करावी अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान आज सर्कल, तलाठ्यांची बैठक असताना दोनवडे येथील बाजीराव शिंदे यांनी पुरात शेतीचे नुकसान होऊनही लाभार्थ्यांच्या यादीतून डावलले, तसेच अनेक बनावट पूरग्रस्तांना लाभार्थी केले. रॉयल्टी जमा करण्याचा अधिकार तलाठ्यांना असताना कोतवाल व उमेदवार ती गोळा करतात त्यांना अधिकार आहेत का, असा प्रश्न केल्यानंतर उमेदवार व शिंदे यांच्यात बाचाबाची झाली.

ग्रामपंचायत सदस्य युवराज जत्राटे यांनी आपले नावही पूरग्रस्त यादीत नसल्याची तक्रार केली.तलाठ्यांची बदली न केल्यास कार्यालयास टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला. आम्ही जनतेसाठी आहोत. पंचनामे अंशतः चुकीचे झाले आहेत. झालेल्या चुका दुरुस्त करू.

- नामदेव जाधव, मंडल अधिकारी पूरग्रस्तांचे आरोप चुकीचे आहेत. इतर सदस्यांना कल्पना नाही. लॉकडाऊनमध्ये दुकाने सुरू होती. पोलिसांनाही बोलवले होते; मी आलो मात्र बाकीचे कोणी आले नाही.

- किरण पाटील, तलाठी बालिंगा सजा

Web Title: Fake names in flood list, official on edge