टस्कर हत्तीच्या चित्काराने शेतकऱ्याची घाबरगुंडी

आजरा : चंदगडच्या सीमेवर वावरत असलेला टस्कर हत्ती पुन्हा आजरा तालुक्‍यात परतला आहे. टस्कराने एंरडोळ येथील शेतकरी शंकर आप्पा पाटील यांच्या शेतातील ऊस व केळी पिकाचे नुकसान केले आहे. तो दोन दिवसांपासून या परिसरात आला असून त्यांने चांगलाच धुडघुस घातला आहे. दरम्यान, टस्करच्या जोराच्या चित्काराने पाटील यांची घाबरगुंडी उडाली. शंकर पाटील यांचे जंगलाजवळ कामत नावाचे शेत आहे. येथे त्यांनी छोटीसे घर बांधले आहे. या घरात ते राखणीसाठी काल रात्री (ता.9) गेले होते. मध्यरात्री जंगलाच्या दिशेन त्यांना टस्कराचे जोराचा चित्कार ऐकू आला. एक काळे मोठे धुड त्यांच्या घराजवळ आले. त्याच्या आवाजाने पाटील यांची घाबरगुंडी उडाली. टस्कराने ऊस पिकात घुसून सुमारे एक गुंठ्यातील पिक खावून व तुडवून टाकले. घराजवळील देशी केळी उध्वस्त केली. या परिसरातील अन्य तीन चार शेतकऱ्यांच्या ऊस पिकाचेही नुकसान केले आहे. सुमारे तीन तास टस्कर शेतात होता. कुत्री अंगावर धावून गेल्यावर टस्कराने जोरदार चित्कार केला. कुत्र्यांचे भुंकणे व बॅटरीचा प्रकाश झोत शेतकऱ्यांनी अंगावर टाकल्याने त्यांने जंगलाकडे कुच केली. टस्कर या परिसरात आल्याने रात्रीची राखणी बंद करावी लागणार असून यामुळे गव्याचे फावणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

