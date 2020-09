घरात उपचार...नको रे बाबा!, ग्रामीण भागात धास्ती; शहरी भागात मात्र प्रतिसाद

गडहिंग्लज : आरोग्य विभागावरील ताण कमी करण्यासाठी कोणतीच लक्षणे नसलेल्या, परंतु कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांवर घरात उपचार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरूही झाली आहे. शहरी भागात याला चांगला प्रतिसाद असला तरी ग्रामीण भागात ग्राम दक्षता समित्यांकडून निरूत्साह दिसून येत आहे. घरी उपचार घेणाऱ्यांमध्ये ग्रामीणपेक्षा नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील संख्या अधिक असून त्यातही कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रातील संख्या एकूण जिल्ह्यापेक्षा जास्त आहे. रूग्ण संख्येचा आलेख उंचावतच चालला आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय व आरोग्य यंत्रणेवर ताण नको या हेतुने लक्षणे नसलेल्या, परंतु पॉझीटीव्ह असलेल्या रूग्णांवर घरीच उपचार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवाहन केले. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. परंतु, ग्रामीण भागात अजूनही कोरोनाबाबतची धास्ती कायम असल्याचे पहायला मिळते. मुळात कोणतीच लक्षणे नसलेल्या संबंधित रूग्णाच्या घरी खोली, शौचालय, बाथरूम स्वतंत्रपणे असेल, तर त्याला घरी उपचार करण्यासाठी खरे तर पुढाकार घ्यायला हवा. परंतु, त्यासाठी ग्राम दक्षता समितीचे पत्र सक्तीचे केले आहे. समितीकडून तसे पत्र प्राप्त झाल्यास आरोग्य यंत्रणा संबंधित रूग्णावर घरी उपचार करण्यासाठी परवानगी मिळते. मात्र असे पत्र देण्यातच समित्यांकडून निरूत्साह असल्याचे पहायला मिळत आहे. घरी उपचार घेणाऱ्यांच्या ग्रामीण आकडेवारीवरून ते सिद्धही होते. कोरोनाची भितीही यामागचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. शहरी भागात मात्र याउलट चित्र आहे. शहरात आढळणाऱ्या रूग्णापैकी अधिकाधिक रूग्णांवर घरीच उपचार केले जात आहेत. गडहिंग्लज तालुक्‍याचेच उदाहरण घेतले तर शहर आणि ग्रामीण भागात एकूण 43 रूग्णांवर घरी उपचार सुरू आहेत. यातील तब्बल 35 रूग्ण शहरातीलच आहेत. केवळ आठ रूग्णांवर ग्रामीण भागात उपचार सुरू आहेत. काय आहेत अडचणी

ग्रामीण भागात घरी उपचारांची संख्या न वाढण्यामागे ग्राम दक्षता समित्यांचा निरूत्साह, जबाबदारीची धास्ती जशी कारणीभूत आहे, तशा संसर्गाच्यादृष्टीनेही काही अडचणी आहेत. खेड्यांतील घरांमध्ये स्वतंत्र खोल्या कमी असतात. शौचालय असते, पण ते घर सोडून काही अंतरावर असते. बाथरूम कॉमन असतो. विशेषत: घरी राहिल्यानंतर काळजी घेण्यात हयगय होण्याच्या शक्‍यतेने संसर्ग वाढीला संधी मिळते. याशिवाय ग्रामीण लोकांमधील कोरोनाविषयीची भिती असणे हे कारणही ग्रामीण भागात घरात उपचार घेणाऱ्यांची संख्या कमी असण्यामागे आहे. उपचाराचे नियोजन काय

कोविड सेंटरमधून उपचारासाठी घरी सोडताना काही नियम आहेत. ग्राम दक्षता समितीचे पत्र आवश्‍यक असते. त्यानंतर रूग्ण व दक्षता समितीमध्ये हमीपत्र तयार करावे लागते. 50 वर्षावरील रूग्णांना घरी सोडले जात नाही. त्या वयाच्या आतील रूग्णही जर इतर व्याधीग्रस्त असतील तर परवानगी दिली जात नाही. कोणतीच लक्षणे नाहीत आणि इतर कोणतेही आजार नसतील तरच त्या रूग्णावर घरी उपचार होवू शकतात. संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्‍टर, आरोग्य सेविकांद्वारे रूग्णावर उपचार होतात. रोज रूग्णाच्या घरी भेट देवून तपासणी व औषधे दिली जातात. घरी उपचार घेणारे ऍक्‍टीव्ह रूग्ण

- कोल्हापूर जिल्हा (ग्रामीण व न.पा. क्षेत्र) : 2350

- कोल्हापूर महापालिका क्षेत्र : 3717

- गडहिंग्लज ग्रामीण : 8

- गडहिंग्लज पालिका क्षेत्र : 35

- घरी उपचार घेवून बरे झालेले : 36 संपादन - सचिन चराटी

Web Title: Fear Of Corona Home Treatment In Rural Areas; Response In Urban Areas Kolhapur Marathi News