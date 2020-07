पाच लाख कर्जासाठी पंधरा लाख दिले तरीही कर्ज थकीत का ते वाचा

गारगोटी, कोल्हापूर : पाच लाख रुपये रकमेपोटी सुमारे पंधरा लाख रुपये व्याजासह देऊनही पुन्हा व्याजाच्या पैशाचा तगादा लावून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी दोघांवर बेकायदेशीर खासगी सावकारीचा भुदरगड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. रोहन अशोक कोळी (रा. गारगोटी), प्रथमेश बळवंत भादवणकर (रा. आकुर्डे) अशी त्यांची नावे आहेत.

पोलिसांनी सांगितले की, म्हसवे येथील विनायक दत्तात्रय देसाई व करडवाडी येथील रामदास शिवाजी देसाई यांचा ट्रक व्यवसाय आहे. ऊस वाहतुकीचा व्यवसाय अडचणीत आल्यामुळे साखर कारखान्याची उचल फिटली नाही. यामुळे दुसऱ्या वर्षीचा ऍडव्हान्स मिळणार नसल्यामुळे पहिली ऍडव्हान्स रक्कम भरण्यासाठी रोहन कोळी याच्याकडून जुलै 2018 मध्ये पाच लाख रुपयांची रक्कम घेतली होती. या रकमेपैकी 3 लाख 21 हजार रुपये कारखान्यास भरले व उर्वरित 1 लाख 79 हजारांची रक्कम धनादेशाद्वारे रोहन यास परत केली. त्यानंतर रोहन याने 3 लाख 21 हजार रुपये महिना दहा टक्के व्याजाने हप्त्याने देण्यास सांगितले होते.

या रकमेच्या पोटी वेळीवेळी सुमारे 7 लाख 50 हजार रुपये दिले. याशिवाय ट्रक तारण ठेवून 7 लाख असे सुमारे 14 लाख 67 हजार रुपये रोहन कोळी व प्रथमेश भादवणकर यांनी घेतले. तसेच गुंडाकरवी धमकावून जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. रोहन व प्रथमेशमुळे ट्रक व्यवसायही बुडाला, ट्रकही गहाण गेले. यामुळे जीवन जगणे असह्य झाल्याची फिर्याद विनायक देसाई व रामदास देसाई यांनी पोलिसांत दाखल केली आहे. याप्रकरणी रोहन कोळी व प्रथमेश भादवणकर यांच्यावर पोलिसांत बेकायदेशीर सावकारीचा गुन्हा दाखल केला आहे. संपादन - यशवंत केसरकर

