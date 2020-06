भाऊबंदकीतून फोडली घराची कौले

उत्तूर : शेतीच्या वाटणीवरून येथील हावळ गल्लीतील आपके परिवारात तुंबळ हाणामारी झाली. त्यामध्ये दोन महिलासह पाचजण जखमी झाले. भाऊबंदकीची खुन्नस एवढी ताणली गेली की, यातील एका भावाने घराला शिडी लावूृन छपरावर चढून कौले विस्कटून टाकण्यात आली. घरात घुसून प्रांपजिक साहित्य विस्कटून टाकले. याबाबत परस्पर विरुद्ध फिर्याद दाखल झाली आहे. महिलेने आपला विनयभंग झाल्याची फिर्यादही पोलिसात दाखल केली आहे. दुपारी बारा वाजता आपके परिवाराचा गट नंबर 1320 मध्ये शेताच्या वाटणीवरुन वाद झाला. यानंतर कुमुद रुपेश आपके यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली. यामध्ये असे, म्हटले आहे की, सुनील बाळू आपके, संदिप तुकाराम आपके, विमल बाळू आपके, नंदा केसरकर यांनी आपले पती रुपेश आपके, सासू शांता आपके यांना माराहाण केली व लज्जा उत्पन्न होईल, असे कृत्य केले. यानंतर आपण राहत असलेल्या गावातील घरावर चढून घराची कौले फोडली व घरात अनाधिकृतपणे घुसून प्रापंचिक साहित्य विस्कटले. दरम्यान, संदीप तुकाराम आपके यांनी बबन आपके, रूपेश आपके, कुमुद आपके, संजिवनी माने यांच्या विरुद्ध फिर्याद दिली. यामध्ये रुपेश आपके यांनी मेसकाठीने माराहाण केल्याची फिर्याद दाखल केली. पुढील तपास सहाय्यक फौजदार कोचरगी व महिला हवालदार तारडे करीत आहेत.

