शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाच्या आज अंतिम मुलाखती

कोल्हापूर ः शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीचा अंतिम टप्पा उद्या (ता. 5) होणार आहे. यात अंतिम यादीतील पाच उमेदवारांशी कुलपती संवाद साधतील. यासाठी प्रत्येकाला वेगळी वेळ देण्यात आली आहे. या मुलाखती ऑनलाईन होतील. कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेतील शोध समितीचे काम संपले. त्यांनी पाच उमेदवारांची यादी बंद पाकिटातून कुलपती कार्यालयाकडे दिली. यात शिवाजी विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, "एनएमआयएमआय'चे अधिष्ठाता डॉ. नितीन देसाई, प्रा. डॉ. अंजली कुरणे, प्रा. डॉ. के. व्ही. काळे, प्रा. डॉ. अविनाश कुंभार यांची नावे अंतिम यादीत होती. या प्रत्येकाला कुलपती कार्यालयाकडून वेळ देण्यात आली आहे. सोमवारी दुपारनंतर या मुलाखती होतील. उमेदवारांच्या आडनावातील आद्याक्षराप्रमाणे उमेदवारांच्या मुलाखतीचा क्रम ठरविण्यात आला. कुलपती प्रत्येकाशी स्वतंत्रपणे संवाद साधणार आहेत. त्यानंतर अंतिम नावाची निश्‍चिती होईल.

हे ठरणार महत्त्वाचे

आतापर्यंत झालेल्या प्रक्रियेत शोध समितीने उमेदवारांचे संशोधन, त्यांचे प्रबंध, अध्यापनाचा अनुभव, व्यावस्थापनातले काम या सर्वांची माहिती घेतली आहे. त्यानंतरच पाच जणांची निवड करण्यात आली. कुलपतींच्या मुलाखतीत त्यांचा भर हा उमेदवाराच्या विद्यापीठाच्या प्रगतीबाबत असणाऱ्या भविष्यकालीन योजना, विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या परिसराची भौगोलिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक आणि सामाजिक माहिती, त्या अनुषंगाने असणारा उमेदवारांचा दृष्टिकोन या बाबींवर असतो. याची पडताळणी करून मग अंतिम निवडीचे नाव निश्‍चित केले जाते.

- संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: Final interviews for the post of Vice Chancellor of Shivaji University today