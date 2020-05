शिवाजी विद्यापीठाच्या १ जुलैपासून अंतिम वर्ष परीक्षा शक्य

कोल्हापूर ः शिवाजी विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या परीक्षा समितीने आपला अहवाल आज विद्यापरिषदेला दिला. यात 1 ते 31 जुलैदरम्यान परीक्षा घेण्यासंदर्भात पर्याय दिले आहेत. तसेच, परीक्षा कशा पद्धतीने घ्याव्यात, सोशल डिस्टस्निंग कसे पाळावे या संदर्भात शिफारशी केल्या आहेत. या सर्व शिफारशींना विद्यापरिषदेने मान्यता दिली.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील पदवीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. तिसऱ्या वर्षाच्या परीक्षा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. ही परीक्षा कशी व्हावी, त्याचे स्वरूप कसे असावे हे ठरविण्यासाठी परीक्षा समिती नेमण्यात आली. यात 18 सदस्य होते. या समितीने आज आपला अहवाल विद्यापरिषदेकडे दिला. यात तिसऱ्या वर्षाच्या परीक्षा 1 ते 31 जुलै या कालावधीत घ्याव्यात, असे सुचविले आहे. तसेच, परीक्षांचे स्वरूप कसे असेल, निकाल कधी लागेल, याबाबत विस्तृत विवेचन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने तिसऱ्या वर्षाची परीक्षाही रद्द करावी, असा प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठविला आहे. याबाबत अद्याप आयोगाने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ही भूमिका स्पष्ट केल्यावर राज्य शासन काय निर्णय घेणार, यावरच शिवाजी विद्यापीठातील परीक्षांचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे विद्यापीठातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.



