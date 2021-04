...अखेर वर्षभरानंतर बायोगॅसचे अनुदान आले! 

गडहिंग्लज : शासनाकडून अनुदान मिळणार याची खात्री असल्याने बायोगॅस बांधले. मात्र, वर्षभर अनुदान आलेच नाही. त्यात यंदाच्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाल्याने गतवर्षीचे जिल्ह्यातील 380 लाभार्थी गॅसवर होते. "सकाळ'ने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करीत लक्ष वेधले होते. अखेर अनुदानापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांची वर्षभराची प्रतीक्षा संपली आहे. 2019-20 मधील अनुदान जिल्हास्तरावर आले आहे. येत्या दोन दिवसात लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यावर जमा होण्याची शक्‍यता आहे. राष्ट्रीय बायोगॅस विकास योजनेंतर्गत बायोगॅस बांधणीसाठी अनुदान दिले जाते. खुल्या प्रवर्गात 12 हजार रुपये तर मागासवर्गीयांना 13 हजार रुपये दिले जातात. बायोगॅससोबत शौचालय बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांना 1600 रुपये जादा मिळतात. सन 2019-20 मध्ये जिल्ह्यातील 1070 लाभार्थ्यांनी बायोगॅस उभारली. मात्र, केंद्राने आपल्या वाट्याचा निधीच दिला नाही. राज्याने स्वनिधी रिता केल्याने दोन टप्प्यात 690 लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ झाला. मात्र, उर्वरित 380 लाभार्थ्यांना बायोगॅस अनुदानाची प्रतीक्षाच होती. मूळात बायोगॅस बांधकामासाठी 35 ते 40 हजार रुपये खर्च येतो. त्या तुलनेत अनुदानाची रक्कम 30 ते 35 टक्के आहे. तेही वर्षभरापासून न मिळाल्यामळे लाभार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला होता. अनुदान मिळण्यात कोरोनाचा अडथळा आल्याचे प्रशासकीय पातळीवरुन सांगण्यात येत होते. "बायोगॅसचे लाभार्थी गॅसवर' या मथळ्याखाली 1"सकाळ'ने वृत्त प्रसिद्ध करीत या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले होते. दरम्यान, आता शासनाकडून सन 2019-20 च्या रखडलेल्या अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 380 लाभार्थ्यांची वर्षभरापासूनची प्रतीक्षा संपली आहे. दोन दिवसात लाभार्थ्यांच्या खात्यावर

- चंद्रकांत सूर्यवंशी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर संपादन - सचिन चराटी kolhapur

