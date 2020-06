बाबूजमाल परिसरात महिलांसाठी अखेर स्वच्छतागृह 

कोल्हापूर : बाबूजमाल परिसरात लोकसहभागातून उभारत असलेले महिलांसाठीचे स्वच्छतागृहाचे बांधकाम अखेर पूर्ण झाले.

"सकाळ' ने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. महापालिकेने वृत्ताची दखल घेत येथील कामकाजाची सुरवात केली. अवघ्या तीन दिवसांत हे स्वच्छतागृह उभारले. लोकसहभागातून उभारल्या जाणाऱ्या या स्वच्छतागृहासाठी महापालिकेचे सहकार्य अपेक्षित होते; मात्र महापालिकेकडून हे काम करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. आता येथील स्वच्छतागृहाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बाबूजमाल परिसरातीलच पुरुषांचे स्वच्छतागृह दोन वर्षांपूर्वी अज्ञातांनी पाडले. यानंतर येथील स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महापालिकेकडे पत्र दिले. या पत्रात या परिसरात स्वच्छतागृह कायम राहावे, अशी मागणी केली होती. रोटरी क्‍लब, इनरव्हील क्‍लब, गीता हासूरकर, उत्कर्षा पाटील व काही दानशूर व्यक्तींच्या लोकसहभागातून ते स्वच्छतागृह पूर्ण झाले. त्याशेजारील जागेत महिलांसाठीही स्वच्छतागृह उभारण्याचे ठरवले. त्यासाठी आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याकडून परवानगीही मिळाली. "आविष्कार' स्वच्छतागृह त्या जागेवर ठेवण्यापूर्वी कॉंक्रीटीकरण, चेंबर व पाण्याची आवश्‍यकता होती. "सकाळ'च्या वृत्ताची दखल घेऊन लगेचच येथील कॉंक्रीटीकरण, चेंबरचे काम पूर्ण झाले. आता महाद्वार रोड, जोतिबा रोड, बाबूजमाल परिसर, ताराबाई रोडवरील महिलांची कुंचबणा थांबणार आहे.

दरम्यान, महापालिकेकडे महिला स्वच्छतागृहासाठी जागेची निवड, मागणी, रहिवाशांच्या परवानगी आदी कामे गीता हासूरकर, उत्कर्षा पाटील यांनी केली. इनरव्हील क्‍लब ऑफ कोल्हापूर सनराईजच्या अध्यक्षा वसुधा लिंग्रस, सचिव मयुरा खोत यांनी सहकार्य केले. स्मिता खामकर यांनीही आर्थिक मदत केली. "सकाळ'च्या बातमीनंतर या महिलांकडे बिंदू चौक व शिवाजी विद्यापीठ परिसरातील महिलांनीही स्वच्छतागृहाची मागणी केली आहे. तेथेही स्वच्छतागृहे उभी राहतील. शहरात गजबजलेल्या ठिकाणी स्वच्छतागृहाची गरज असल्यास महिलांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन या महिलांनी केले आहे. महापालिकेकडून कॉंक्रीटीकरण, चेंबर बसविणे ही कामे अपेक्षित होती. त्यासाठी महापालिकेकडे सतत पाठपुरावा सुरू होता. "सकाळ'च्या बातमीनंतर महापालिका अधिकाऱ्यांशी भेटल्यानंतर त्वरित स्वच्छतागृहाचे काम सुरू झाले. सोमवारी (ता. 22) पाणी जोडणीचे कामही पूर्ण होईल आणि बाबूजमाल, महाद्वार रोड परिसरातील भाजी विक्रेत्या महिला, फेरीवाल्या महिलांची कुंचबणा यामुळे थांबेल.

- गीता हासूरकर.

Web Title: Finally toilet for women in Babujmal area in kolhapur