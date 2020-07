पर्यटकांअभावी आंब्यात हॉटेल्स व्यावसायिकांची आर्थिक कोंडी

आंबा : नियमांच्या अधीन राहून हॉटेल्स आणि रिसॉर्टस सुरू करण्यास दिलेली परवानगी दिलासा देणारी असली तरी पर्यटकांअभावी आंब्यातील हॉटेल्स व रिसॉर्टस व्यावसायिकांची वाट बिकटच राहणार आहे. प्रतिमहाबळेश्वर म्हणून उदयास आलेले आंबा गिरीस्थानात बाराही महिने निसर्ग फुललेला असल्याने पुण्या-मुंबईतून पर्यटकांची भाऊगर्दी होते. साडेतीन महिन्यांपासून हॉटेल्स आणि रिसॉर्टस बंद आहेत. परिणामी व्यावसायिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. पर्यटन आणि जिल्हा सीमाबंदीमुळे पर्यटक येण्यास अडचणी आहेत. त्याचा फटका हॉटेल्स व रिसॉर्टस मालकांना बसला आहे. जंगल सफारीच्या गाड्याही बंद राहिल्याने चालक-मालकांची कोंडी झाली आहे. येथील नऊ रिसॉर्टस कोरोनाच्या अलगीकरण कक्षासाठी ठेवल्याने संबंधित रिसॉर्टस मालक काळजीत आहेत. गिऱ्हाईकांअभावी बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल होत नाही. नियमांच्या चौकटीत राहून हॉटेल्स व रिसॉर्टस उघडली जाणार असली तरी परजिल्ह्यातून पर्यटक येणार नाहीत. पर्यायाने हॉटेल्स व रिसॉर्टस मालकांना पुढील काही दिवस जिल्ह्यातील पर्यटकांवरच कसेबसे भागवावे लागणार आहे. साडेतीन महिन्यांपासून बंद असलेल्या पर्यटनामुळे आर्थिक गणित बिघडले आहे. नियमांस बांधील राहून हॉटेल व रिसॉर्ट उघडण्यास काही अंशी परवानगी दिली आहे. यातून किमान कामगार पगार, वीज बिले व मेंटेनन्स तरी भागवण्यास मदत होईल अशी आशा आहे.

- संतोष बागम, उपाध्यक्ष, आंबा-मानोली टुरीझम असोसिएशन पर्यटनबंदीमुळे हॉटेल व्यवसाय अडचणीत आहे. पर्यटन पूर्ण क्षमतेने सुरू राहिल्यास हॉटेल्स व रिसॉर्टसना उभारी येईल. शासनाने वीजबिले व महसुली करात शंभर टक्के सूट द्यावी.

- अमित बेर्डे, साई कुटी हॉटेलमालक आंबा



