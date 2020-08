कोल्हापुरात सोमवारी पाणी जपून वापरावे लागणार का ? ते जाणून घ्या

कोल्हापूर ः बालिंगा पंपींग स्टेशनजवळील संपाची गळती काढण्याचे काम तसेच जुने आपटेनगर पंपींग स्टेशनकडे जाणाऱ्या गुरूत्ववाहिनीवरील व्हॉल्व बदलण्याचे काम सोमवारी (ता.17) करण्यात येणार आहे. परिणामी या दिवशी पाणी पुरवठा होऊ शकणार नाही. तसेच मंगळवारी (ता.18) होणारा पाणी पुरवठा हा अपुरा व कमी दाबाने होईल.

शहरातील ए बी सी डी वॉर्डमधील संपूर्ण परिसर फुलेवाडी रिंगरोड परिसर, त्यास सलग्नीत उपनगरे, ग्रामिण भाग, सानेगुरूजी वसाहत परिसर, आपटेनगर टाकी परिसर, राजोपाध्येनगर परिसर, कणेरकरनगर परिसर, क्रांतीसिंहनाना पाटील नगर परिसर, तुळजाभवानी कॉलनी परिसर, क्रशर चौक परिसर, देवकर पाणंद परिसर, रंकाळा रोड परिसर, शिवाजीपेठ काही भाग, शनिवारपेठ परिसर, पापाची तिकटी परिसर, बुधवारपेठ तालिम परिसर, सोमवारपेठ परिसर, लक्ष्मीपुरी परिसर, आझादचौक परिसर, बिंदुचौक परिसर, महालक्ष्मी मंदीर परिसर इत्यादी भागातील नळ कनेक्‍शनधारकांना दैनंदिन होणारा पाणी पुरवठा अपूरा व कमी दाबाने होणार आहे.

तरी या भागातील नागरीकांना दैनंदिन पिण्याच्या पाण्याची सोय होण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिकेकडील उपलब्ध टॅंकरव्दारे पाणी वाटपाचे नियोजन केले आहे. नागरीकांनी पाणी काटकसरीने वापरून सहकार्य करावे, असे आवाहन महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून करण्यात येत आहे. संपादन -यशवंत केसरकर

