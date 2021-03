आजरा : चार बागायतदारांच्या काजू बागांना आग; वेळवट्टीतील घटना

आजरा (कोल्हापूर) : वेळवट्टी (ता. आजरा) येथे उंबराचे पाणी आणि सातवानचा माळ येथे लागलेल्या आगीत चार बागायतदारांच्या काजू बागांना आग लागली. दुपारी एक वाजता लागलेल्या आगीचे नेमके कारण समजले नाही. मात्र यात बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केल्याने आग विझवणे शक्य झाले. आंबोली मार्गावरील काजू भागामधून धुराचे लोट येत असताना वाहनधारकांना दिसले. त्यांनी ही बातमी तातडीने ग्रामस्थ आणि काजू बागायतदारांना कळवली. ग्रामस्थांसह काजू बागायतदारांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आग विझविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. काही काळाच्या प्रयत्नांतर आग विझवण्यात यश आले. दरम्यान या घटनेत आरती अभय कुरुंदकर, राजेश्वरी विजयकुमार पाटील, धनाजी गोवींद राणे, तानाजी विठोबा राणे यांच्या काजू बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ऐन काजूच्या हंगामात झाडांना आगीची झळ बसल्याने उत्पादनात घट येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामध्ये अजित तुकाराम प्रभू यांच्या बांबूचेही नुकसान झाले आहे. पंधरा एकरपेक्षा जास्त परिसर या आगीत जळाला आहे. वाळलेला पालापाचोळा आणि कडक उन्हामुळे आग पसरत गेल्याने शेतकऱ्यांना आगीवर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले होते. हेही वाचा - महापालिका रणधुमाळी : मतदार यादीचे काम अंतिम टप्प्यात; निवडणूक आयोगाकडे इच्छुकांचे लक्ष - संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: fire in cashew farming four farmers velvati ajara in kolhapur