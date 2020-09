शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीचा पहिला टप्पा पूर्ण, 28 जणांच्या मुलाखती

शनिवारी (ता. 26) बहुतांशी उमेदवारांच्या मुलाखती पूर्ण झाल्या. आज शोध समितीने मुलाखतींमधील गुणानुसार अंतिम पाच नावांची निवड करण्याचे काम सुरू केले आहे. पुढील दोन दिवसात अंतिम पाच जणांची निवड करून त्यांची नावे कुलपती कार्यालयाकडे पाठवली जातील. त्यानंतर पाच जणांना मुलाखतींचे मेल पाठवले जातील. कुलपती स्वतः त्यांच्या मुलाखती घेऊन अंतिम नावाची कुलगुरू म्हणून घोषणा करतील. ऑक्‍टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ही घोषणा होऊन नवे कुलगुरू कार्यभार स्वीकारतील असा अंदाज विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतींना प्रत्येक उमेदवाराला वीस ते पंचवीस मिनिटेच वेळ मिळाला होता. कुलगुरू पदासारख्या महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठित पदासाठी एवढ्या कमी कालावधीत मुलाखत घेणे अन्यायी असल्याची खंत काही उमेदवारांनी व्यक्त केली.

कोल्हापूर ः शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी असणाऱ्या निवड प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. यामध्ये 28 जणांच्या मुलाखती शोध समितीमधील सदस्यांनी घेतल्या. यातील पाच नावांची अंतिम यादी कुलपती कार्यालयाकडे पुढील दोन दिवसांत पाठवली जाईल.शनिवारी (ता. 26) बहुतांशी उमेदवारांच्या मुलाखती पूर्ण झाल्या. आज शोध समितीने मुलाखतींमधील गुणानुसार अंतिम पाच नावांची निवड करण्याचे काम सुरू केले आहे. पुढील दोन दिवसात अंतिम पाच जणांची निवड करून त्यांची नावे कुलपती कार्यालयाकडे पाठवली जातील. त्यानंतर पाच जणांना मुलाखतींचे मेल पाठवले जातील. कुलपती स्वतः त्यांच्या मुलाखती घेऊन अंतिम नावाची कुलगुरू म्हणून घोषणा करतील. ऑक्‍टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ही घोषणा होऊन नवे कुलगुरू कार्यभार स्वीकारतील असा अंदाज विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतींना प्रत्येक उमेदवाराला वीस ते पंचवीस मिनिटेच वेळ मिळाला होता. कुलगुरू पदासारख्या महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठित पदासाठी एवढ्या कमी कालावधीत मुलाखत घेणे अन्यायी असल्याची खंत काही उमेदवारांनी व्यक्त केली.

