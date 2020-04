इतिहासात प्रथमच प्राणिगणना रद्द

राशिवडे बुद्रुक (जि. कोल्हापूर) : प्रत्येक मेमध्ये बुद्ध पौर्णिमेला अभयारण्य व व्याघ्र प्रकल्पामध्ये होणारी प्राणिगणना निसर्गप्रेमींसाठी पर्वणी असते. आजवरच्या इतिहासात प्रथमच या उपक्रमाचा मार्ग कोरोनाने रोखला आहे. यंदा ही संधी हुकणार आहे. राधानगरी- दाजीपूरसह चांदोली व्याघ्र प्रकल्पाचीही प्राणिगणना रद्द केली आहे.

राज्यातील सर्व जंगलांमध्ये 7 व 8 मे रोजी बुद्ध पौर्णिमेच्या काळात प्राणिगणना व निसर्ग अनुभव कार्यक्रम होणार होता; मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सामाजिक अंतर ठेवणे शक्‍य होणार नाही व जिल्हा व राज्याबाहेरून येणारे निसर्गप्रेमी कोरोना संक्रमित असल्यास त्याचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याचे वन्यजीव मुख्य वनसंरक्षक नितीन काकोडकर यांनी घेतला आहे. त्यांनी प्राणिगणना रद्दचे आदेश सर्व विभागांना पाठविले आहेत. यामुळे कोल्हापूर विभागातील प्राणिगणना रद्द झाली आहे. अन्य अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्पांनाही सूचना

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती-पेंच, बोर, नागपूर- ताडोबा, अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर, नवेगाव, नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प गोंदिया यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सर्व अभयारण्य व व्याघ्र प्रकल्पांना मुख्य वनसंरक्षक नितीन काकोडकर यांच्याकडून प्राणिगणना रद्दच्या सूचना दिल्या आहेत.

Web Title: For the first time in history, the wildlife census canceled kolhapur marathi news