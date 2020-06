कोल्हापुरात पंधरा दिवसात पडला पाचपट पाऊस 

कोल्हापूर ः गतवर्षीपेक्षा यावर्षी जूनच्या पहिल्या पंधरा दिवसांतच पाचपट पावसाची नोंद झाली. गतवर्षी जून 19पर्यंत केवळ 75.85 टक्के सरासरी पाऊस होता. यावर्षी तो 365.15 मिमी. पाऊस झाला आहे. त्यामुळे यावर्षी गतवर्षी पेक्षा अधिक पाऊस पडेल अशी स्थिती दिसून येत आहे. जिल्हयात गतवर्षी झालेल्या पावसाने रेकॉर्ड ब्रेक केले. यावर्षीही 104 टक्के पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्याकडून व्यक्त केला आहे. त्याची प्रचिती पहिल्याच पंधरवड्यात आली. महापुराचे संकट ओळखून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाने ही अधिक तयारी ठेवली आहे. तिन्ही धरणांतून विसर्ग कायम

राधानगरी : तालुक्‍यात आज पावसाने काहीशी उसंत घेतली. सकाळपर्यंतच्या चोवीस तासांत तुळशी आणि काळमवाडी धरण क्षेत्रावर अतिवृष्टी नोंद झाली आहे. तुळशीवर 86 मिलिमीटर व काळम्मावाडी धरणावर 73 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. त्या खालोखाल दाजीपूर येथे 60 मिलिमीटर तर राधानगरी धरण क्षेत्रावर 40 मिलिमीटर पाऊस आज सकाळी नऊपर्यंत नोंदला. सर्व धरणातून विसर्ग सुरू असून राधानगरीतून 1900 क्‍यूसेक पाणी भोगावती नदी पात्रात सोडलेले आहे. काळमावाडी तून 625 आणि तुळशी धरणातून 500 क्‍यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. कोकरूड बंधारा पाण्याखाली

तुरुकवाडी ः वारणा धरण पाणलोट क्षेत्रात आज दुपारी तीननंतर पावसाचा जोर वाढला. पाणलोट क्षेत्रात पावसाने संततधार सुरू केली असून वारणानदीचे पाणी पात्राबाहेर पडले आहे. रेठरे-कोकरूड दरम्यानचा बंधारा पाण्याखाली गेला आहे. गगनबावड्यात उघडीप

गगनबावडा ः तालुक्‍यात आजअखेर तालुक्‍यात 978.50 मिमी. पाऊस झाला. कुंभी धरण क्षेत्रात आजअखेर 1261 मिमी. पावसाची नोंद झाली असून नद्या धोक्‍याच्या पातळीवरून वाहत आहेत. हे बंधारे पाण्याखाली आहेत

पंचगंगा नदीवरील : शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड व शिरोळ. भोगावती नदीवरील- हळदी, राशिवडे, सरकारी कोगे, खडक कोगे. कासारी नदीवरील- यवलूज. वारणा नदीवरील -माणगाव व चिंचोली. दुधगंगा नदीवरील- सिध्दनेर्ली, सुळकुड व दत्तवाड यासह इतर असे एकूण 19 बंधारे पाण्याखाली आहेत.

पावसाची उसंत कोल्हापूर : गेला आठवडाभर जिल्ह्याला झोडपून काढणाऱ्या पावसाने आज उसंत घेतली. पंचगंगा नदीची पातळी कमी होत आहे. आज 19 बंधारे पाण्याखाली आहेत. राजाराम बंधारा येथील पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 1 फुटाने कमी होवून 24 फुटापर्यंत पोचली आहे. राधानगरी धरणातून 1908 क्‍युसेक तर कोयनेतून 2167 क्‍युसेक विसर्ग सुरू आहे. धरणातून वीजनिर्मितीसाठी 850 व सिंचनातून 1058 असा एकूण 1908 क्‍युसेक विसर्ग सुरु आहे.

