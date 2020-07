कोल्हापूर : खासगी क्‍लास चालकांचा चरितार्थ पूर्णपणे क्‍लासवरच अवलंबून आहे. 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचे पालकही क्‍लास कधी सुरू होणार, याची विचारणा करत आहेत. त्यामुळे खासगी क्‍लासला परवानगी द्यावी, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा प्रायव्हेट क्‍लासेस टीचर्स असोसिएशन (केप्टा) यांनी केली आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शवली आहे. मार्चमध्ये जिल्ह्यातील सर्व शाळा बंद झाल्या. तसेच क्‍लासही बंद केले. सीईटी आणि नीट परीक्षेचे क्‍लास घेणाऱ्यांनी आपला अभ्यासक्रम, उजळणी ऑनलाईन वर्ग घेऊन पूर्ण केले. लॉकडाउन असल्याने 10 वीचे उन्हाळी वर्गही घेता आले नाहीत. जुलैपर्यंत क्‍लास घेता येणार नसल्याने क्‍लासचालकांची अडचण झाली आहे. तीन महिन्यांपासून क्‍लास बंद असल्याने क्‍लासचालकांची आर्थिक अडचणही झाली नाही. बहुतांशी क्‍लास चालकांची जागा भाड्याची आहे. त्यामुळे त्यांना भाडेही भरावे लागणार आहे. वीज बिलही त्यांनाच भरावे लागणार आहे. त्यामुळे 10 वीचे क्‍लास सुरू करा, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे सर्व नियम पाळून आणि खबरदारी घेऊन आम्हाला क्‍लास सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी क्‍लासचालकांनी केली आहे. तीन महिन्यांपासून क्‍लास बंद असल्याने क्‍लासमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. शासनाने याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून क्‍लास घेण्यास परवानगी द्यावी. सोशल डिस्टन्सिंगसह सर्व नियम पाळून व खबरदारी घेण्याची तयारी क्‍लासचालकांची आहे.

- प्रा. सुभाष देसाई, अध्यक्ष, प्रायव्हेट क्‍लासेस टीचर्स असोसिएशन दृष्टिक्षेपात

- जिल्ह्यातील क्‍लास चालक - 1000

- शिक्षक - 10,000

Web Title: follow the conditions, but let the class start ...