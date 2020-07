चार लाख गेले ते गेले आणि कर्जही नाही

कोल्हापूर ः कर्जाच्या आमिषाने केअर सेंटर संचालिकेला चार लाखांचा गंडा घातल्याप्रकरणी दाम्पत्याविरोधात करवीर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. विजय ऊर्फ दत्तात्रय ज्ञानदेव पाटील व रेखा पाटील (दोघे रा. जयसिंगपूर) अशी त्या संशयितांची नावे आहेत. याबाबतची फिर्याद अर्चना दगडे यांनी दिली. पोलिसांनी दिलेली माहिती, अर्चना दगडे वृद्धांसाठी केअर सेंटर चालवितात. सेंटरला जागा अपुरी पडत असल्याने त्यांना जागेची आवश्‍यकता होती. त्यांनी एक प्लॉट पाहिला होता. त्याच्या बांधकामासाठी त्यांना 30 ते 35 लाख कर्जाची गरज होती. त्यासाठी त्यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये विजय पाटील याच्याशी संपर्क साधला. पाटीलने त्यांना कर्जासाठी 20 टक्‍के अनामत रक्‍कम भरावी लागेल, असे सांगितले. 26 जून 2019 ला दगडे यांनी विजय व रेखा पाटील या दोघांनी दिलेल्या खात्यावर एक लाख रुपये, तर दुसऱ्या दिवशी तीन लाख रुपये जमा केले. यानंतर पाटील दाम्पत्याने कोल्हापुरात संबंधित प्लॉटचीही पाहणी केली. मात्र, कर्जाची रक्‍कम देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. आपली फसवणूक झाल्याची फिर्याद दगडे यांनी दिली.

