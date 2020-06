भोंदूबाबाकडून पुण्यातील आणखी चौघांची फसवणूक

कोल्हापूर ः अंगात देवाचा आवतार येत असल्याचे सांगून संशयित भोंदूबाबासह संशयितांनी पुण्यातील चौघांची फसवणूक केल्याचे पुढे आले आहे. लॉकडाउनमुळे ते अद्याप कोल्हापुरात येऊ शकलेले नाहीत. दरम्यान, जप्त केलेला डीव्हीआर तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबला पाठविण्यात येणार असल्याचे पोलिस उपनिरीक्षक योगेश पाटील यांनी सांगितले.

मंगळवार पेठेतून संशयित भोंदूबाबा प्रवीण फडणीस, श्रीधर सहस्त्रबुद्धे व सविता अष्टेकर यांना जुना राजवाडा पोलिसांनी अटक केली. अंगात स्वामी व बाबांचा संचार होतो. त्यांची ताकद आपल्याला प्राप्त होते. त्यांच्या रूपाने आम्हीच बोलतो, असे सांगून त्या तिघांनी संदीप नंदगावकर यांना 35 लाखांचा गंडा घातला. दरम्यान, अशाच पद्धतीने सुमारे चार कोटींची फसवणूक झाल्याच्या सुमारे 20 तक्रारी पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या. त्या तक्रादारांपैकी आता पर्यंत 18 जणांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत.

दरम्यान, फसवणूक झालेल्यांमध्ये पुण्यातील एकाच कुटुंबातील चौघांचा समावेश आहे. त्यांनी पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधला असून, लॉकडाउनच्या नियमानुसार ई पास घेऊन ते लवकरच पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी येणार आहेत. त्यांच्या तक्रारीनंतर फसवणुकीची व्याप्ती वाढण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, मठातून लॅपटॉप, डीव्हीआर, कागदपत्रे जप्त केली आहेत. यातील डीव्हीआर फॉरेन्सिक लॅबला पाठविण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.



