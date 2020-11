घरातील दोष काढण्याच्या बहाण्याने साडेसहा लाखांची फसवणूक 

कोल्हापूर - घरातील दोष दूर करण्यासाठी ओळखीच्या भोंदूबाबाकडून धार्मिक विधी करून देतो असे सांगून साडेसहा लाखांहून अधिकची फसवणूक केल्याप्रकरणी एकावर जुना राजवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल झाला. दीपक पांडुरंग पाटील (रा. भोसलेवाडी, ता. करवीर) असे त्या संशयिताचे नाव आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती, दिनकर हरी सुर्यवंशी (वय 65) हे जुना वाशीनाका येथे राहतात. ते सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत. त्यांच्या संपर्कात संशयित दीपक पाटील हा जानेवारी 2019 मध्ये आला. त्याने देवीच्या कोप, करणीमुळे तुमच्या घरात दोष आहेत. त्यामुळे तुम्हाला त्रास होतो. तो दूर करण्यासाठी ओळखीच्या "देवबाबा'कडून बळीसह धार्मिक विधी करून देतो असे सुर्यवंशी यांना सांगितले. त्याच्यावर विश्‍वास ठेऊन सुर्यवंशी यांनी त्याला वेळोवेळी असे 6 लाख 67 हजार रूपये दिले. त्याने भोंदूगिरी करून आपली फसवणूक केली. हे पण वाचा - राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीवर ठरणार भाजपची रणणीती हा प्रकार जानेवारी ते जुलै 2019 या कालावधित केला, अशी फिर्याद दिनकर सुर्यवंशी यांनी दिली. त्यानुसार संशयित दीपकवर महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ठ व अघोरी प्रथा व जादुटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन अध्यादेशानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला. याबाबत पोलिस निरीक्षक प्रमोद जाधव अधिक तपास करीत आहेत. संपादन - धनाजी सुर्वे

