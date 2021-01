सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलमध्ये हृदयरुग्णांची मोफत तपासणी

कोल्हापूर ः येथील महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलमध्ये आता हृदयरुग्णांचीही मोफत तपासणी होणार आहे. यासाठी डॉ. विधुर कर्णिक यांनी मान्यता दिली आहे. माजी नगरसेवक ईश्‍वर परमार यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले. महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याशी डॉ. कर्णिक यांची भेट घडवून आणून दिली. डॉ.कर्णिक मोफत येथे उपचार करणार आहे. याचा फायदा शहरातील गरजू रुग्णांना होणार आहे.

कोल्हापूर महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले हॉस्पीटलमध्ये टप्याटप्याने अनेक सुविधा निर्माण होत आहेत. या रुग्णालयात महात्मा फुले आरोग्यदायी जीवन योजनाही सुरु झाली आहे. त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना झाला आहे. कोव्हिड काळामध्ये नॉन कोव्हिड रुग्णांवर उपचार करण्यात सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल आघाडीवर होते. अर्थोपेडिक शस्त्रक्रिया करण्यातही या रुग्णालयाचा पुन्हा नावलौकिक वाढत चालला आहे. राज्यशासनाच्या योजनेतून उपचार होत असल्याने आता अनेक रुग्णांना त्याचा फायदा होत आहे. तसेच महापालिकेचाही अर्थिक ताण कमी होत आहे. राज्यशासनाकडून पैसे मिळत असल्याने रुग्णालयात टप्याटप्याने इतर सुविधा केल्या जात आहेत.

या रुग्णालयात हृदयरुग्णांची कोणतीही व्यवस्था नव्हती, माजी नगरसेवक ईश्‍वर परमार यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. याबाबतीत त्यांनी डॉ. विधुर कर्णिक यांच्याशी चर्चा केली. कर्णिक यांनी उपचार करण्यास तयार असल्याचे सांगितल्या नंतर त्यांनी प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे, आरोग्याधिकारी डॉ.पोळ आणि सावित्रीबाई फुले हॉस्पीटलमधील डॉ. पावरा यांच्याशी संवाद घडवून आणला. प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनीही मंजूरी दिल्याने आता डॉ. विधूर कणिंक रुग्णालयात हृदयरुग्णांवर उपचार करणार आहेत. -संपादन ः यशवंत केसरकर



