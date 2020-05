भावांनो परीक्षा होणारच......शिवाजी विद्यापीठाने घेतला हा निर्णय.......

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या सर्व प्रलंबित परीक्षा तीन सत्रांमध्ये घेण्याबाबतचा विचार शनिवारी परीक्षा समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. प्रश्‍नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका यांचे निर्जंतुकीकरण, सोशल डिस्टन्सिंग कसे करता येईल, यावरही चर्चा झाली. दुपारी 11 ते 1.30 या वेळेत ऑनलाईन पद्धतीने बैठक झाली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी विद्यापीठांच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या. परीक्षा जुलैमध्ये होतील, असा अंदाज आहे. त्या अनुषंगाने शिवाजी विद्यापीठाने एक स्वतंत्र परीक्षा समिती नेमली आहे. समितीची पहिली बैठक आज ऑनलाईन झाली. त्यात 27 प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी समितीचा उद्देश सांगितला. समितीकडून विद्यापीठाला अपेक्षित असणाऱ्या कामाबाबतही कुलगुरूंनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर प्रत्येकाची समितीमधील जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली. त्यांनी काय काम करणे अपेक्षित आहे, ते देखील सांगण्यात आले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा घेण्यात आला. जुलैमध्ये काही भागात पूरस्थितीचा धोका संभवतो. त्याबाबत उपाययोजनांची चर्चाही बैठकीत झाली. राज्य समितीच्या मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतर नवे वेळापत्रक बनवण्याचे ठरविण्यात आले. समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. डी. जी. कणसे, प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक गजानन पळसे यांच्यासह समिती सदस्य सहभागी होते. तीन सत्रांत परीक्षा विचाराधीन

सोशल डिस्टन्सिंग पाळता यावे, यासाठी तीन सत्रांत परीक्षा घेता येईल का, याचा विचार बैठकीत करण्यात आला. यामध्ये सकाळी 9 ते 11, दुपारी 12 ते 1 आणि 3 ते 5 या वेळांमध्ये विचार झाला; मात्र त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. बैठक सकारात्मक झाली. परीक्षा घेण्यासंदर्भात प्रत्येकाने विचार मांडले. बैठकीमध्ये जबाबदाऱ्यांची निश्‍चिती झाली. राज्य समितीच्या मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतर परीक्षेचे स्वरूप व वेळापत्रक ठरवण्यात येईल.

- डॉ. डी. जी. कणसे, प्राचार्य

Web Title: Friends, there will be exam This decision taken by Shivaji University