बनावट प्रमाणपत्राद्वारे अनेकांना गंडवण्याचा फंडा

उजळाईवाडी (कोल्हापूर) ः तहसीलदार व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बनावट सही आणि शिक्‍क्‍याद्वारे बिगर शेती आदेश काढून गंडा घालणाऱ्या गजानन रवींद्र पाटील (कणेरी ता. करवीर) यास गोकुळ शिरगाव पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयाने त्याची पोलिस कोञ्ठडीत रवानगी केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी; कणेरीतील संशयित गजानन पाटील याने बेबीताई श्रीकांत मांडेकर (नेर्ली ता. करवीर) यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोकरीस असल्याची बतावणी करून त्यांच्या नेर्ली येथील मालकीच्या जमीन गट नंबर 623 क्षेत्र 0.37.89 पैकी 0.21.00 चौरस मीटर आकाराच्या जमिनीच्या एका गटाचे दोन बिगरशेती प्रमाणपत्र तयार करून त्यावर तहसील कार्यालयाचा बनावट शिक्का व तहसीलदारांची सही करून बिगर शेती प्रमाणपत्र दिले. मंडल अधिकारी दीपक पिंगळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित पाटीलविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले. गोकुळ शिरगावचे सपोनि निरीक्षक सुशांत चव्हाण, सहायक फौजदार मानसिंग राजपूत, बाजीराव पवार, प्रदीप जाधव, अरुण नागरगोजे, संतोष तेलंग, नितीन सावंत, संदीप सावंत यांनी संशयितास अटक केली. संशयिताने भूधारकांना बनावट अकृषक बिगर शेती प्रमाणपत्रे घरीच तयार केले. संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर व पेन ड्राईव्ह तसेच शिक्के तयार करणाऱ्या मशीनद्वारे बनावट कागदपत्रे तयार करून बिगर शेती प्रमाणपत्राद्वारे अनेकांना गंडा घातल्याचे निदर्शनास आले. संशयिताच्या घरातून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी आवश्‍यक साहित्य व बनावट शिक्के कागदपत्रे असा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. तपास पोलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख, अपर पोलिस अधीक्षक तिरुपती काकडे व उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, मानसिंग रजपूत, बाजीराव पवार करीत आहेत. संशयित आरोपी गजानन पाटील याने अलीकडच्या काळात बनावट सही शिक्के व कागदपत्रांद्वारे अनेक बनावट बिगर शेती आदेश काढल्याचा संशय आहे. अलीकडील बिगर शेती परवानाधारक मिळकतधारकांनी संबंधित कार्यालयात कागदपत्रांची पडताळणी करावी.

- सुशांत चव्हाण, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गोकुळ शिरगाव पोलिस संपादन - रंगराव हिर्डेकर

Web Title: A fund to destroy many through fake certificates