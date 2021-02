गडहिंग्लज क्रीडा संकूलसाठी 10 लाखाचा निधी 

गडहिंग्लज : तालुका क्रीडा संकुलासाठी अनेक वर्षापूर्वी दहा लाखाचा निधी प्राप्त झाला असून आता 90 लाखाचा निधी तातडीने उपलब्ध करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणार आहे. यातून लवकरच पहिल्या टप्प्यातील एक कोटीचे काम मार्गी लावू, अशी ग्वाही आमदार राजेश पाटील यांनी दिली. प्रलंबित तालुका क्रीडा संकूल उभारणीच्या पार्श्‍वभूमीवर येथे क्रीडा संकूल समितीची बैठक झाली. समितीचे कार्याध्यक्ष तथा तहसीलदार दिनेश पारगे, सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता संजय मांजरेकर, सदस्य तथा उपनगराध्यक्ष महेश उर्फ बंटी कोरी, क्रीडा समन्वयक अनिल पाटील, सचिव तथा क्रीडा मार्गदर्शक कोडावळे, सदस्य श्रीपती सावंत, सदस्य तथा मुख्याध्यापक सुरेश मगदूम यांच्यासह अभय देसाई, राजेश पाटील उपस्थित होते. आमदार पाटील म्हणाले, ""आर्किटेक्‍ट गुरव यांनी साडेपाच कोटींचा क्रीडा संकुलाचा उत्कृष्ठ आराखडा तयार केला आहे. येत्या दोन-चार महिन्यात पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी एक कोटीचा निधी शासनाकडून उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. याच कालावधीत कामाचा प्रारंभही करण्यात येईल. जमीन सपाटीकरणबरोबर चारशे मीटरचा ट्रॅकही तयार होईल. जेणेकरून खेळाडूंसाठी संकुलाचा वापर सुरू होणार आहे. येत्या चार वर्षात सर्व निधी आणून संकुलाचा संपूर्ण आराखडा अंमलात आणणार आहे.'' उपनगराध्यक्ष महेश कोरी यांनी क्रीडा संकूल उभारणीसाठी पालिकेतर्फे सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासह शासन पातळीवर पाठपुरावा करण्यासाठी मदत करण्याचे अश्‍वासित केले. "सकाळ'चा पाठपुरावा

दहा लाखाचा निधी प्राप्त होवूनही अनेक वर्षापासून क्रीडा संकुलाचे काम रेंगाळले आहे. खेळाडूंच्या सोयीसाठी हे संकूल पूर्ण व्हावे म्हणून "सकाळ'ने वारंवार पाठपुरावा केला. आठवड्यापूर्वीच बातमीद्वारे या प्रश्‍नाकडे "सकाळ'ने लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेवून क्रीडा संकूल समितीने बैठक घेत पाठपुराव्याची ग्वाही दिली आहे. कसे असेल संकूल...

- साडेपाच कोटीचा आराखडा

- जिम्नॅस्टिक, बॅडमिंटन व योगा हॉल

- 400 मीटरचा ट्रॅक, 25 मीटर स्विमिंग टॅंक

- कबड्डी, हॉलीबॉल, खो-खो, फुटबॉल, हॉकी मैदान

- खेळाडू व स्टाफला राहण्याची सोय, 10 कमर्शियल शॉप संपादन - सचिन चराटी kolhapur

