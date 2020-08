 जिल्ह्यात सात क्रीडा संघटनांना निधी 

कोल्हापूर : नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सात क्रीडा संघटनांना निधीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. नेमबाजी, धनुर्विद्या, जलतरण, टेबल-टेनिस, वेटलिफ्टिंग, कुस्ती व हॉकीचा त्यात समावेश असून, प्रत्येक खेळासाठी सुमारे पाच लाख रुपयांचे साहित्य मिळेल. विशेष म्हणजे टेबल टेनिससाठी प्रथमच कोल्हापुरात रोबो आणला जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा जलतरण संघटनेला निधी मंजूर झाला असला तरी ही संघटना साहित्यासाठी निधी न वापरता वर्षातून तीन शिबिरे घेण्याच्या तयारीत आहे.

जिल्हा क्रीडा कार्यालयाच्या क्रीडांगण, व्यायामशाळा अनुदान योजनेचा लाभ अनुदानित शाळा, नगर परिषद, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, शासकीय कार्यालयांना मिळतो. ज्या क्रीडा संघटनांचे काम उल्लेखनीयरीत्या सुरू आहे, त्यांना अत्यावश्‍यक साहित्यासाठी निधी उपलब्ध होत नव्हता. खेळाडूंकडून सातत्याने संघटनांकडे साहित्याची मागणी होत होती. पदाधिकारी व प्रशिक्षकांनाही खेळाडूंना घडविण्यासाठी साहित्याची उपलब्धता असणे महत्त्वाचे वाटत होते.

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर खेळाडू पदके मिळवत असून, नावीन्यपूर्ण योजनेतून संघटनांना साहित्यासाठी निधी मिळावा, यासाठी त्यांचा जिल्हा क्रीडा कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू होता. जिल्हा क्रीडा अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर साखरे यांनाही खेळाडूंना साहित्य मिळत नसल्याची खंत होती.

संघटनांना आवश्‍यक असणाऱ्या साहित्याची यादी घेऊन त्यांनी प्रस्ताव तयार केले. ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवून त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याचा परिणाम म्हणून या संघटनांना निधी मंजूर झाला. टप्प्याटप्प्याने साहित्य येण्यास सुरवात झाली आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी डॉ. साखरे म्हणाले, की खेळाडूंना आवश्‍यक साहित्य मिळाल्याने त्यांच्या सरावात नक्कीच फरक पडेल. संघटनाही या साहित्याचा पुरेपूर फायदा घेतील. खेळाडूंच्या सरावात कसूर करणार नाहीत, याची खात्री आहे. क्रीडा प्रकारानुसार मिळालेले साहित्य

* नेमबाजी- रायफल, एअर पिस्तूल, टार्गेट टेम्प्लेट पिस्तूल.

* वेटलिफ्टिंग- रबराईज्ड बार

* कुस्ती- जिम मॅट, रॅक, डंबेल्स रॅक, वेटप्लेट रॅक, रबराईज्ड डंबेल्स, मल्टीजिम युनिट, लेग एक्‍स्टेंशन, स्टॅंडिंग काल्म, चेस व लेग प्रेस

* हॉकी- गोलकिपर किट, हॅंडग्लोव्हज, हॉकी टर्फ बॉल्स, गोल पोस्ट, हॉकी स्टिक्‍स, लॅमिनेटेड मास्क, हॉकी स्टिक्‍स ग्राफाईट, हिन गार्डस, स्टिक ग्रीप, मेडिसीन बॉल, लॅडर, हर्डल्स

* धनुर्विद्या- टार्गेट फेसेस, वुडन ऍरो, वुडन बो, चेस व आर्म गार्ड, टार्गेट बड्रेस

* टेबल टेनिस- पाच कॉम्पिटिशन टेबल, तीन प्रॅक्‍टिस टेबल, टेनिस बॉल, रॅकेट, रोबो टेबल टेनिसकरिता कोल्हापुरात रोबोट सरावासाठी कोणी वापरलेला नाही. तो आता मागवण्यात आलाय.

टेबल टेनिसच्या खेळाडूंकरिता ही मोठी संधी आहे. त्यातून त्यांचा खेळ नक्कीच उंचावेल.

- शैलजा साळोखे, अर्जुनवीर पुरस्कारप्राप्त खेळाडू

Web Title: Funding to seven sports associations in the kolhapur district