काकूचे अंत्यदर्शन घेतले व्हिडिओ कॉलिंगवरूनच ; कोरोनाच्या संचारबंदीने केला नाइलाज...

कोल्हापूर - काकूचे निधन झाले म्हणून ती बांद्यावरून (गोवा-महाराष्ट्र सिमा) कोल्हापुरात येत होती. तिला सिंधुर्दुग पोलिसांनी सोडले. पण आजरा पोलिसांनी अडवून धरले. ती वारंवार विनंती करीत होती. काकूचे निधन झाल्याचे सांगत होती. तरीही आजरा पोलिसांनी तिला पुढे सोडले नाही. अखेर नातेवाईकांनी व्हिडिओ कॉलिंग करून तिला काकूचे अंत्यदर्शन घडवून दिले. आणि अखेर ती कोल्हापुरात न येताच बांद्याला परत गेली. माणुसकीच्या नात्याने किमान बाराव्या दिवशी तरी तिला घरी येऊ दे, यासाठी कुटुंबीय धडपडत आहेत. येथील जवाहरनगर नगरातील सुनंदा किशोर भोसले (वय 58) यांचे काल निधन झाले. त्यांची पुतणी गीता ऊर्फ चिंगू भोसले-गवस ही सध्या बांदा (गोवा सीमाभाग) येथे राहते. विवाहानंतर ही ती वारंवार माहेरीच्या कुटुंबियांची, काकूच्या तब्बेतीची चौकशी करत होती. अचानक सुनंदा यांना हृदविकाराचा झटका आला आणि त्यांचे निधन झाले. चिंगू येणार म्हणून मृतदेहाचे अत्यंविधी थांबले होते. ती बांद्यापासून पोलिसांना विनंती करत ती आजऱ्यापर्यंत पोचली. तेथील पोलिसांनी तिला पुढे कोल्हापूरकडे सोडण्यास नकार दिला. गारगोटी मार्गे जातो म्हणू ही तीने विनंती केली. मात्र पोलिसांना निधन झाल्याचे पटत नव्हते. अखेर चिंगून माहेरी फोनवरून संपर्क साधला. कुटुंबीयांनी थेट व्हिडिओ कॉलींग केले आणि पोलिसांना मृतदेह दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी हा कॉल पाहण्यासाठीही नकार दिला. तिने वारंवार विनंती केली. केवळ अंत्यदर्शन घेऊन आम्ही लगेच परत येतो असे सांगितले. यावर पोलिसांनी सांगितले, की आम्ही येथून सोडले तरीही पुढे अडवणार आहेत. तेथे तुमची गाडी जप्त केली जाईल. तुम्हाला किमान पंधरा दिवस गाडी मिळणार नाही. अखेर हतबल झालेल्या चिंगूसमोर परत जाण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही. तिने व्हिडिओ कॉलिंगगद्वारेच काकूचे दर्शन घेतले. अखेर ती कोल्हापुरात पोचलीच नाही. वाचा - एकीकडे कोरोनाची धास्ती, दुसरीकडे जीवाची घालमेल व्हिडिओ कॉलिंगनंतर साधारण अर्ध्यातासानंतर चिंगू येणार नाही याची खात्री झाली. कुटुंबियातील पाच जण शववाहिकेत आणि गल्लीतील पाच अशा केवळ दहा जणांनी मृतदेह घेऊन थेट पंचगंगा स्मशानभूमी गाठली. तेथे अत्यंविधी केले. आता नऊ एप्रिलला बारावा दिवस आहे. किमान त्यावेळी तरी चिंगू घरी येऊ शकेल काय यासाठी कुटुंबियाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सिंधुदुर्गातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना चिंगूला कोल्हापुरात जाण्यासाठी पत्र ही दिले आहे. मात्र कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र देणाऱ्यावर आणि दाखवणाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पुढे काय कराचये असा प्रश्‍न असल्याचे चिंगूचे बंधू राहूल भोसले यांनी सांगितले. संचारबंदी आम्हीही पाळतो. किमान माणुसकीच्या नात्याने बहिणाला घरी पोचवावे, यासाठी मृत्यूचा दाखला पहावा, असेही भोसले यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

Web Title: The funeral took place right from the video calling