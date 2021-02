"सीएचबी' प्राध्यापकांचे भवितव्य  अधांतरी ; वर्षभरापासून कामच नाही 

कोल्हापूर : कोरोनामुळे महाविद्यालये मार्च 2020 ला बंद झाली. तेव्हापासून महाविद्यालयातील तासिका तत्वावरील (सीईएबी) प्राध्यापकांचा रोजगार बंद झाला. त्यांना ऑनलाईन लेक्‍चर घेण्यास सांगितले. पण त्याचे मानधन मिळाले नाही. काही संस्थांनी मानधन दिले पण तेही अपुरे. महाविद्यालये सुरू होतील, या आशेने हे शिक्षक पुन्हा महाविद्यालयात गेले पण त्यांना कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. वर्षभरापासून या तरुणांना ना प्राध्यापकांचा "मान' मिळाला ना "धन' मिळाले. या उच्चशिक्षत तरुणांची फरपट सुरू असताना शासनाने त्यांचा विचार केलेला नाही.

महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. अशावेळी अध्यापनाचे काम सुरू ठेवण्यासाठी संस्थांनी तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची नेमणूक केली. जेवढे तास ते शिकवतील तेवढी रक्कम त्यांना दिली जायची. पण संस्था या प्राध्यापकांना अध्यापनाबराबरेच महाविद्यालयातील विविध उपक्रमांचे नियोजन, कार्यक्रमाची तयारी, परीक्षा घेणे, अशी कामेही करून घेऊ लागल्या. त्यांना वर्षभराचे वेतन एकदमच दिले जायचे. त्यानंतर शासनाने तासिका तत्वावरील नियुक्तीबाबत नियम केले. या प्राध्यापकांची निवड मुलाखत घेऊन केली जाऊ लागली. त्यांचे मानधन दरमहिन्याला दिले पाहिजे असे ठरवले. या सर्व नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली पण तेवढ्यात कोरोनाचे सावट आले. त्यामुळे मार्चमध्ये महाविद्यालये बंद झाली. गेले दहा महिने या प्राध्यापकांना कोणतेही मानधन मिळाले नाही. शासनाने यांच्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यांची नियुक्ती, मानधन याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता 15 फेब्रुवारीपासून महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. आता प्रशासनाला या तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची आठवण होईल. मात्र वर्षभर या प्राध्यापकांनी जे भोगले त्याची कोणताही खंत प्रशासनाला नाही. क्षेत्रच बदलले

तासिकातत्वावरील सर्व प्राध्यापक उच्चशिक्षीत आहेत. बहुतेकांनी पी.एच.डी संपीदत केली आहे. मात्र भविष्यातील अनिश्‍चितता पाहून त्यांनी आपले क्षेत्रच बदलले आहे. कोणी व्यवसाय सुरू केले आहेत तर कोणी अन्य ठिकाणी नोकरी करत आहेत. शासनाचे धोरण नसल्याने हे कुशल मनुष्यबळ वाया जात आहे. तासिका तत्वावरील शिक्षकांबाबत शासनाकडून अद्याप कोणताही निर्णय आलेला नाही. महाविद्यालये सुरू होण्याआधी याबाबते धोरण शासनाकडून जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तासिका तत्वावरील शिक्षकांबाबतची कार्यवाही केली जाईल.

-अशोक उबाळे, सहाय्यक शिक्षण संचालक.

