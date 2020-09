मराठा विद्यार्थ्यांचे  भवितव्य टांगणीला ; घटनापीठाच्या निर्णयाकडे लक्ष

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. जातीचे दाखले, शैक्षणिक प्रवेश, पद नियुक्तीबाबत पत्रे यांचे काय होणार, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातून अर्ज भरल्यानंतर आरक्षणाला मिळणारी स्थगिती डोकेदुखी ठरत आहे. आरक्षणाचा निर्णय घटनापीठाकडे वर्ग केला असला तरी त्याचा निर्णय काय लागेल, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा क्रांती मूक मोर्चाद्वारे मराठा समाजाने आरक्षणाची हाक दिली होती. समाजाला 2014 ला आरक्षण मिळाले होते; मात्र आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान दिल्याने मराठा समाजात संतापाची लाट उसळली. आरक्षण मिळत नसल्याने एकेका गुणाची लढाई विद्यार्थ्यांना करावी लागत होती. स्पर्धा परीक्षेतील अधिकारी होण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होत नव्हते. डिसेंबर 2018 ला शिक्षणात 12 व नोकरीत 13 टक्के आरक्षण समाजाला लागू झाले. विद्यार्थ्यांनी सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग प्रवर्गातून स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात केली; मात्र आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने त्यांची चिंता वाढली. मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती म्हणजे विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय आहे. मराठा आरक्षणामुळे यावर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना हव्या त्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळाला होता. पुढील शिक्षणासाठी आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण या आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिली. यामुळे सर्वांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.

- स्नेहा पाटील



