कर्ज काढून गणेशमुर्ती बनवल्या ; आता विक्रीची धाकधुक 

कोल्हापूर : छोट्या गणेशमूर्ती तयार झाल्या असल्या तरी कुंभार कारागिरांत त्यांच्या विक्रीची धाकधूक कायम आहे. जानेवारीपर्यंतच मूर्ती परराज्यात पाठविल्या गेल्या. कोरोनाच्या संचारबंदीने मूर्ती पाठविण्याचा मार्ग बंद झाला. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा अल्प प्रमाणात मूर्ती बाहेरगावी रवाना झाल्या असून, महापुराने कंबरडे मोडलेल्या कारागिरांनी कर्ज काढून मूर्ती बनविल्या आहेत. त्यातही मूर्तींच्या उंचीची स्पष्टता झाली नसल्याने मोठ्या उंचीच्या मूर्तींबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे. कोल्हापुरातून बेळगाव, गोवा, रायबाग, हुबळी, इचलकरंजी, सांगली, बंगळूर येथे दरवर्षी दोन ते अडीच हजार गणेशमूर्ती रवाना होतात. यंदा जानेवारीपर्यंत चारशे-पाचशे मूर्ती परजिल्हा व परराज्यात रवाना झाल्या. मूर्तींचे बुकींग व्हॉट्‌स ऍपद्वारे भक्तांनी केले आहे. मूर्ती न्यायला येऊ, असे कळवले आहे. मात्र, गतवर्षीच्या प्रमाणात मूर्ती किती गणेशभक्त नेणार हाच मुद्दा आहे. किंमती गतवर्षीप्रमाणेच आहेत. त्यात काही वाढ झालेली नाही.

- महादेव वडणगेकर (संत गोरा कुंभार वसाहत) पिढीजात व्यवसाय असून आमची तिसरी पिढी व्यवसायात आहे. गोव्याला दरवर्षी पाच हजारांहून अधिक घरगुती मूर्ती पाठविल्या जातात. यंदा कोरोनापूर्वी अडीच-तीन हजार मूर्ती रवाना झाल्या. जिल्हा बंदीमुळे गणेशभक्त आमच्यापर्यंत पोचू शकले नाहीत. संचारबंदी शिथिल झाल्यानंतर गणेशभक्त मोबाईलवर ऑर्डर देत आहेत. मूर्तींची विक्री किती होईल हेही सांगता येत नाही. मूर्ती लहान की मोठी करायची, हेही कळेनासे झाले आहे.

- लक्ष्मण वडणगेकर (संत गोरा कुंभार वसाहत) हुबळी, सांगली, बेळगाव, जत, तासगाव, गोव्याला आम्ही गणेशमूर्ती पाठवतो. गतवर्षी महापुराने हाती पैसा कमी आला. यंदा कर्ज काढून मूर्ती तयार केल्या. यंदा बाहेरगावी मूर्ती अद्याप रवाना झालेल्या नाहीत. कच्चा मालाची अडचण होती. ती दूर झाली आहे. मंडळांचे कार्यकर्ते अजून आमच्यापर्यंत आलेले नाहीत. दरवर्षी ते दोन महिनेच ऑर्डर देतात.

- संदीप वडणगेकर (संत गोरा कुंभार वसाहत) बेळगाव, सांगलीसह कोल्हापूर शहरात अडीच हजार छोट्या मूर्तींची विक्री होते. यंदा किती मूर्तींची विक्री होईल, हे निश्‍चितपणे सांगता येत नाही. ऑगस्टमध्ये पाऊस किती पडेल, याचाही अंदाज बांधता येत नाही. तसे आमच्याकडे मूर्तींचे ऑनलाईन बुकींग झाले आहे. पण, प्रत्यक्षात किती जण मूर्ती न्यायला येतील, हाच प्रश्‍न आहे.

- चेतन पूरेकर (संत गोरा कुंभार वसाहत) कोरोनाचा व्यवसायावर साठ टक्के परिणाम झाला आहे. मूर्तींची विक्री होणार का, याची भीती आहे. मोठी मंडळे अजूनही आलेली नाहीत. बहुतांशी मूर्तींची रंगरंगोटीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आठवडाभरात ते काम पूर्ण होईल. मूर्ती परगावी पाठविणे अडचणीचे झाले आहे.

- सनी माजगावर (संत गोरा कुंभार वसाहत)



