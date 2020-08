गणेशोत्सवात यंदा चायनीज वस्तुंना फाटा 

कोल्हापूर : गणेशोत्सव केवळ तीन दिवसावर आला असून मंडळाच्या मंडप उभारणीला प्रारंभ झाला आहे. सजावटीच्या साहित्य खरेदीसाठीही हळूहळू गर्दी होत आहे. चार दिवस पावसाचा जोर होता. मात्र, आज सकाळी आणि सायंकाळी पावसाने उसंत दिल्याने या काळात खरेदीला पापाची तिकटी, राजारामपुरी आदी परिसरात गर्दी झाली. मात्र, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांसह खरेदीवर भर दिला जात आहे.

मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर केला जातो आहे. दरम्यान, यंदाही चायना वस्तूंना फाटा दिला गेला आहे. कापडी सजावटीवर अनेकांनी भर दिला आहे.

बाजारपेठेत विविध आकारातील मखर, कापडी तयार मंदिरे, विविधरंगी फुलांच्या माळा, विविध आकारातील तयार प्रभावळींसह विविधरंगी कागद आणि विविधरंगी कापडांच्या असंख्य व्हरायटी उपलब्ध आहेत. लोखंडी पाईपपासून विविध आकारात तयार केलेली मंदिरेही यंदा अनेक ठिकाणी विक्रीसाठी उपलब्ध असून आठशे रूपयांपासून पुढे त्याच्या किंमती आहेत. पर्यावरणपूरक सजावटीवर काही वर्षात वाढलेला कल लक्षात घेता कापडी व कागदी सजावटीच्या साहित्याची उपलब्धता विक्रेत्यांनी केली आहे. मुखवटे, तयार स्टॅंड

गौरी व शंकरोबाच्या मुखवट्यांसह तयार स्टॅंडही बाजारात उपलब्ध असून पापाची तिकटी कुंभार गल्ली परिसरात विक्रेत्यांनी स्टॉल उभारले आहेत. विविध रूपांतील गौरी व शंकरोबाचे मुखवटे येथे उपलब्ध असून गणपतीची प्रभावळ व सजावटीचे काही साहित्य कायमस्वरूपी वापरण्याच्या उद्देशाने आता फायबरमध्येही उपलब्ध आहे.

