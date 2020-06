हृदयद्रावक : 'ती' म्हणायची मला आईला भेटायचंय पण लाकडाऊनमुळे भेट झाली नाही अन् तिने उचलले 'हे' पाऊल....

कोल्हापूर - लाकडाऊनमुळे आईची भेट होत नाही. तिच्या भेटीसाठी गावी जाता येत नसल्याच्या नैराश्‍येतून आज युवतीने गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. पाचगाव (ता. करवीर) येथे आज सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला. प्रेरणा कुंतीनाथ कल्याणकर (वय 17, मूळ रा. अकोळ, ता. चिकोडी, बेळगाव, सध्या रा. पाचगाव) असे त्या युवतीचे नाव आहे. याची नोंद करवीर पोलिस ठाण्यात झाली. गेल्या दोन दिवसापासून ती होती नाराज याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती, प्रेरणा व तिची आई मनिषा या आकोळ, ता. चिकोडी (बेळगाव) येथे राहतात. पण गेल्या दोन वर्षापासून पाचगाव येथील आजोळी राहात आहेत. प्रेरणाची आई सहा महिन्यापासून आकोळ गावी गेल्या आहेत. आईची दिर्घकाळ भेट न झाल्याने ती तिला भेटण्यासाठी आजोबा दिनकर जोगदंडे यांच्याकडे हट्टाहास सुरू केला होता. सध्या कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्याने तिला आईच्या भेटीसाठी आजोबांना पाठविता आले नाही. ती ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हती. गेल्या दोन दिवसापासून ती नाराज होती. शुक्रवारी रात्री जेवण करून ती आपल्या बेडरूमध्ये झोपण्यास निघून गेली. तिने घरातील बेडरूममधील स्लॅबच्या हुकाला नॉयलॉन दोरी व ओढीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आज सकाळी ती खोलीबाहेर न आल्याने तिच्या आजोबांनी तिला आवाज दिला. पण प्रतिउत्तर न आल्याने त्यांनी दरवाजा उघडून आत पाहील्यानंतर त्यांना हा प्रकार निदर्शनास आला. त्यांनी याची माहिती करवीर पोलिसांना दिली. घटनास्थळी पोलिस उपनिरीक्षक विक्रांत चव्हाण कर्मचारी आर.एन. बरगे व सुनील देसाई यांनी भेट दिली. त्यांनी पचनामा करून उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. वाचा - क्षयरोग बरा होतो, तर मग कोरोनाची भीती कशाला... पाचगाव परिसरात हळहळ लॉकडाऊनमुळे सीमा भागात असणाऱ्या गावी जाऊन आईची भेट घेता येत नसल्याच्या नैराश्‍येतून युवतीने थेट आत्महत्येपर्यंत घेतलेल्या निर्णयाने पाचगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. kolhapur

