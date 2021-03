ब्रेकिंग; 'राजर्षी शाहू शेतकरी आघाडीच्या माध्यमातून गोकुळची निवडणूक लढवणार'

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादन संघाची निवडणूक राजर्षी शाहू शेतकरी आघाडीच्या माध्यमातून लढवली जाणार असल्याची घोषणा ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ व पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज येथे केले. यावेळी आमदार विनय कोरे, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, खासदार संजय मंडलिक, प्रकाश आबिटकर, सत्यजित पाटील - सरूडकर, चंद्रदीप नरके, राजेश पाटील, के. पी. पाटील, ए. वाय. पाटील, जनसुराज्यचे विजयसिंह जाधव, अरुणकुमार डोंगळे, विश्वास पाटील, जयश्री पाटील, बाबासो पाटील - आसुर्लेकर, नाविद मुश्रीफ, भैया माने, जयवंत शिंपी, शशिकांत पाटील - चुयेकर, बाबासो चौगले, गोपाळराव पाटील आदी उपस्थित होते.

Web Title: gokul election run with lead said hasan mushrif in kolhapur