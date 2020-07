दुध उत्पादकांना खुश खबर ः "गोकुळ'चे आजचे दुघ संकलन सुरू राहणार

कोल्हापूर ः स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उद्या (ता.21) पुकारलेल्या दूध आंदोलनात सहभाग घेतल्यास सहकार कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांनी दिल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) या आंदोलनातून माघार घेतली. परिणामी उद्याचे (ता. 21) सकाळच्या सत्रातील दूध संकलन सुरूच रहाणार असल्याचे संघाचे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी सांगितले.

दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान, तर दूध पावडरला प्रतिकिलो 50 रुपये अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी श्री. शेट्टी यांनी उद्या (ता. 21) राज्यभर दूध बंद आंदोलनाची हाक दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी श्री. शेट्टी यांनी हा इशारा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी "गोकुळ'ने या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यासाठी उद्या (ता. 21) सकाळच्या सत्रातील संकलन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

याबाबत संभाजी ब्रिगेडने सहनिबंधक (दुग्ध) यांच्या कार्यालयाकडे तक्रार केली. "गोकुळ'ने मंगळवारी संकलन बंद केल्यास त्यांच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा तर दिलाच; पण संघावर याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

संभाजी ब्रिगेडच्या तक्रारीची दखल घेऊन प्रभारी विभागीय उपनिबंधक परब यांनी "गोकुळ'ला नोटीस बजावून या आंदोलनात सहभागी न होण्यास सांगितले. त्यातून संघाने मंगळवारचे संकलन बंद केलेच; तर त्यांच्यावर सहकार कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा या नोटिसीत दिला होता. या नोटिसीची दखल घेऊन संघाने उद्याच्या आंदोलनातून माघार घेत संकलनही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

श्री. शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांसाठीच हे आंदोलन केले होते, संघ हा शेतकऱ्यांचा आहे म्हणून या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता; पण आता संघाचे मंगळवारचे संकलन सुरूच राहील, असे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी सांगितले.

"गोकुळ'चे आजचे दुघ संकलन सुरू राहणार

