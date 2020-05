खुशखबर ः संचारबंदीत जप्त वाहने आजपासून मिळणार परत

कोल्हापूर, ः लॉकडाऊन काळात रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्यांची वाहने पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात आली होती. ही वाहने आता दंड भरून घेऊन परत करण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून (दि. 4) सुरू होत आहे. पोलिस मुख्यालयात सकाळी 8 ते दुपारी 1 आणि दुपारी 1 ते सायंकाळी 7 या वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. पहिल्या सत्रात वाहनांचा नोंदणी क्रमांक 1 ते 500 दुसऱ्या सत्रात 501 ते 1000 अशा पद्धतीने 13 मे पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

आवश्‍यक कागदपत्रे

वाहनाचे आर. सी. बुक, वाहन मालकाचे आधार कार्ड आदी कागदपत्रे पोलिसांकडे जमा करून दंड भरून संबंधिताला त्याचे वाहन परत केले जाणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

