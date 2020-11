‘‘मला वाचवा, हे लोक मला ठार मारणार आहेत,’;महिलेचा आक्रोश

कळे - येथील कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावर महिलेला चौघांनी जोरदार मारहाण केली. संबंधित महिला वाचविण्यासाठी आक्रोश करत असता नागरिक जमले; पण नागरिकांनाही दमदाटी करत त्यांनी महिलेसह भरधाव चारचाकीतून कोल्हापूरच्या दिशेने पलायन केले. सायंकाळी पावणे सहाच्या दरम्यान ही घटना घडली. घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूर- गगनबावडा मार्गावर कळे येथील कळे धरण ते मरळी पूल दरम्यान असलेल्या एका सॉमिलसमोर मोटार थांबली. मोटारीत एक महिला आरडाओरडा करत होती. तिचा आवाज बाहेर जाऊ नये म्हणून चौघेजण तिचे तोंड दाबून मारहाण करू लागले.

दरम्यान, रस्त्याशेजारीच काही फडकरी चहा घेत होते. आवाज ऐकून चौकशी केली. त्यापैकी एका फडमालकाला त्यांनी ढकलून दिले. सर्वांना शिवीगाळ करून या वादात न पडण्यासाठी दमदाटीही केली. दरम्यान, ‘‘मला वाचवा, हे लोक मला ठार मारणार आहेत,’ असा आरडाओरडा संबंधित महिलेने केल्याने गर्दी वाढू लागली. दरम्यान, काहींनी कळे पोलिसांना कळविले. त्यामुळे महिलेला मोटारीत कोंबून सर्वांनी गर्दीतून वाट काढत कोल्हापूरच्या दिशेने पलायन केले. हे पण वाचा - आता २३ मजली इमारतीचा मार्ग मोकळा याबाबत कळे पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक श्रीकांत इंगवले यांच्याशी संपर्क झाला नाही. कळे पोलिसांत संपर्क साधला असता, बिनतारी संदेशवरून कंट्रोलला कळविले व सर्व पोलिस ठाण्यांना घटनेबाबत अवगत केले. नाकाबंदीदरम्यान वाटेत जुना राजवाडा पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले असून घरगुती कारणातून ही घटना घडली असल्याचे समजले. संपादन - धनाजी सुर्वे

