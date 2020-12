कोल्हापुरात ४३३ ग्रामपंचायतींचे वाजले बिगुल: मतदारांना आमिष दाखविल्यास होणार कारवाई

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे बिगुल काल वाजले. जिल्ह्यात ४३३ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारीला मतदान, तर १८ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. २३ ते ३० डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत आहे. ४ जानेवारीला अर्ज मागे घेणे व चिन्हवाटप केले जाईल. जिल्ह्यात एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, तसेच नव्याने स्थापित ४३३ ग्रामपंचायतींचा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला. ग्रामपंचायत निवडणूक जाहीर झाल्याने कालपासूनच आचारसंहिता लागू झाली आहे. निकाल जाहीर होईपर्यंत आचारसंहिता लागू राहील. मतदारांना आमिष दाखविल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मंत्री, आमदार, खासदारांना आचार संहिते दरम्यान एखाद्या कामाची घोषणा करता येणार नाही. ग्रामपंचायत निवडणूक पारदर्शी पद्धतीने पार पाडण्यासाठी पूर्वतयारी आदेशातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. आयोगाकडून येणाऱ्या विविध सूचना व नियमांचे पालन, कोरोना पार्श्‍वभूमीवर सर्व खबरदारी घ्यावी, अशाही सूचना आहेत. प्रचारा दरम्यान होणाऱ्या जेवणावळीवर नजर ठेवली जाणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदान व मतमोजणी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर नियोजन केले जाईल. दरम्यान, ग्रामपंचायतीचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर गावागावांत भेटीगाठींना उधाण आले होते. आता आज (ता. १२)पासून कार्यकर्ते आणि इच्छुकांनी पायाला भिंगरी लावूनच फिरण्याची तयारी केली आहे. आरक्षण सोडत पुढे ढकलली

जिल्ह्यात एक हजार २५ ग्रामपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता. १५) जाती- जमाती व प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण स्त्री सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत निघणार होती. दरम्यान, ही आरक्षण सोडत काही दिवसांसाठी पुढे ढकलली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० या दरम्यान मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या मतदानानंतर म्हणजेच १५ जानेवारीनंतर सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सांगितले. हेही वाचा- भर बाजारपेठेत महिलेच्या अंगावर अॅसि़ड ओतून हल्लेखोर फरार; त्याने ही केले विष प्राशन - जिल्ह्यातील निवडणूक कार्यक्रम

निवडणूक अधिसूचना प्रसिद्ध : ता. १५ डिसेंबर

अर्ज भरणे : २३ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर, स. ११ ते दु. ३

अर्ज छाननी : ३१ डिसेंबर सकाळी ११ पासून

अर्ज माघारी : ४ जानेवारी २०२१ दुपारी ३ पर्यंत

चिन्हवाटप : ४ जानेवारी दुपारी ३ नंतर

मतदान : १५ जानेवारी २०२१, स. ७.३० ते सायं. ५.३०

मतमोजणी : १८ जानेवारी

अधिकृत निकाल जाहीर : २१ जानेवारी संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: gram panchayat election Voting will take place on January 15 and counting will take place on January 18