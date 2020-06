गाळा' शोधत घरफाळ्यात सवलतींची खैरात 

कोल्हापूर : अधिकाराचा गैरवापर करत संगणकामध्ये चुकीच्या नोंदी करून "गाळा' शोधत घरफाळा आकारणीत तीन कोटी 14 लाखांचा गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणाचा तपास लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी सुरू केला. संबंधितांवर कारवाई करण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान संशयितांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी हलचाली सुरू केल्याची चर्चाही सुरू आहे. घरफाळा आकारणीत 3 कोटी 14 लाख 61 हजार 38 रुपयाच्या गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन कर निर्धारक व संग्राहक दिवाकर कारंडे, अधीक्षक नितीन नंदवाळकर, अनिरुद्ध शेटे, कनिष्ठ लिपिक विजय खातू यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. गुन्ह्यातील गैरव्यवहाराची व्याप्ती विचारात घेऊन पोलिसांनी संबधितांवर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. प्राप्त झालेल्या माहिती आधारे ठोस पुरावे जमा करण्याचे काम पोलिसांनी सुरू केले आहे. आज रविवार सुट्टी असल्याने पोलिसांना कार्यालयातील दप्तर, संगणकीय प्रणाली आदींची तपासणी करता आलेली नाही. ही तपासणी उद्या (ता. 15) केली जाणार आहे. यात ठपका ठेवलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. पोलिस निरीक्षक अनिल गुजर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सुनील पवार व कर्मचारी सुभाष सरवडेकर तपास करीत आहेत. दरम्यान, संशयितांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा असली तरी त्याची खात्रीलायक माहिती पोलिसांकडे उपलब्ध नाही.

