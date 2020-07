कोल्हापुरातील गुंडगिरी ठेचून काढणार ः पोलिस अधीक्षक डॉ. देशमुख यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

कोल्हापूर ः शहरात डोके वर काढणारी गुंडगिरी वेळीच मोडून काढा. गांजासह अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा. तसेच शहरातील वाहतुकीचे नियोजन करा, असे आदेश पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. पोलिस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

कोरोना संकटामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून पोलिस यंत्रणा बंदोबस्तात व्यस्त आहे. लॉकडाउनमध्ये शिथिलता दिल्यानंतर काही अंशी व्यवहार सुरू झाले. त्याच पार्श्‍वभूमीवर पोलिस अधीक्षक डॉ. देशमुख यांनी आज शहरासह इचलकरंजीतील पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना व मार्गदर्शन केले. कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने विशेष काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आपली काळजी घेऊन बंदोबस्ताबरोबर कर्तव्य बजावावे. शहरातील गुंडगिरी वाढत आहे. किरकोळ कारणावरून गटागटात हाणामाऱ्या होत आहेत. ही गुंडगिरी डोके वर काढण्यापूर्वीच मोडून काढा. त्यासाठी झोपडपट्टीसारख्या परिसरावर लक्ष ठेवून संबंधित गुंडांवर कारवाई करा. गांजासारख्या अमली पदार्थांसह मद्याची छुपी विक्री करणाऱ्यांना शोधून काढा. त्यांच्यावर कडक कारवाई करा, असे आदेश डॉ. देशमुख यांनी दिले.

शहर परिसरातील वाहतूक पूर्वीसारखी सुरू झाली आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, यासाठी विशेष लक्ष द्या. सिग्नलसह गर्दीच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बैठकीस शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रेरणा कट्टेंसह पोलिस ठाण्याचे अधिकारी उपस्थित होते.



