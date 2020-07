गुरूमाऊली, कोरोनाचे संकट लवकर दूर होऊ दे... 

नृसिंहवाडी : येथील दत्त मंदिरात हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत होणारी गुरुपौर्णिमा आज भाविकांविना झाली. सेवेकऱ्यांमार्फत पहाटेपासून रात्रीपर्यंत विविध धार्मिक विधी झाले. पहाटेच्या काकड आरतीनंतर अनेक सेवेकरी यांच्यामार्फत कोरोनाचे संकट लवकर दूर होऊ दे..., अशी प्रार्थना दत्त मंदिरात करण्यात आली. मंदिरातील रात्रीचा पालखी सोहळा आजपासून चार महिने बंद राहणार आहे. दसऱ्यावेळी चातुर्मास संपल्यानंतर पालखी पुन्हा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती दत्त देवस्थानचे अध्यक्ष अशोकराव पुजारी यांनी दिली. सुमारे एकशे दहा दिवस दत्तमंदिर बंद आहे. आज गुरुपौर्णिमेनिमित्ताने ग्रामस्थांनी दत्त मंदिराच्या कमानी बाहेरूनच गुरुंचे दर्शन घेऊन दिवसाची सुरवात केली. दरम्यानच्या काळात कोरोना समिती, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत प्रशासन यांनी गर्दीच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन पुकारल्यामुळे अपवाद वगळता भाविकांना दर्शनासाठी सोडले नाही. दरम्यान, सेवेकऱ्यांमार्फत गुरुपौर्णिमेच्या पार्श्‍वभूमीवर दत्त मंदिराची स्वच्छता करून आर्किड व झेंडूच्या फुलांनी मंदिर सजवले होते. दरवेळी हजारो भाविक गुरुपौर्णिमेला पहाटेपासून गर्दी करतात. यावर्षी कोरोनामुळे निर्मनुष्य वातावरणात सेवेकरी यांचा अपवाद वगळता गुरुपौर्णिमा भक्तिभावाने झाली. सेवा समाप्तीचा शेवटचा दिवस...

काल पालखी सोहळा सेवा समाप्तीचा शेवटचा दिवस. यावेळी देशामध्ये पर्जन्यमान चांगले राहावे व आज पहाटे सकाळी कोरोना महामारीचे संकट दूर व्हावे. जनजीवन पूर्वपदावर यावे. यासाठी सेवेकऱ्यांनी भक्तिभावाने दिगंबराच्या गजरात श्री चरणी प्रार्थना केली. दृष्टिक्षेप

- सेवेकऱ्यांनी केले रात्रीपर्यंत धार्मिक विधी

- रात्रीचा पालखी सोहळा चार महिने बंद

- चातुर्मास संपल्यानंतर पुन्हा बाहेर काढली जाणार पालखी

- ग्रामस्थांनी घेतले कमानीबाहेरूनच दर्शन कोल्हापूर

