कोल्हापूरात उद्यापासून केशकर्तनालये सशर्त सुरू 

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील केशकर्तनालये, सलून्स व ब्युटी पार्लर्स काही अटी तसेच शर्तींच्या आधारे उद्यापासून (ता. 27) सुरू करण्यास जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी परवानगी दिली आहे. जिल्ह्यात लॉकडाऊनची मुदत दिनांक 30 जून 2020 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत वाढविली आहे. केश कर्तनालयांना केस कापणे, केसांना रंग (डाय) करणे, वॅक्‍सींग, थ्रेडींग आदींसाठीच परवानगी देण्यात आली आहे. तर दाढी, फेशियल, मसाज यांनी परवानगी असणार नाही. केस कापणाऱ्या व्यक्तीने हातमोजे, मास्क वापरणे बंधनकारक आहे. तसेच केस कापण्यासाठी वापरण्यात येणारी हत्यारे व उपकरणे जसे खुर्ची, कात्री, वस्तरा, कंगवे, झीरो मशीन, ब्लेडस्‌ आदी प्रत्येक सेवेनंतर निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक असेल. ग्राहकांसाठी डिस्पोजेबल टॉवेल्स वापरणे व वापरानंतर त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे.

Web Title: Hairdressing in Kolhapur will start conditionally from tomorrow