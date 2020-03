हज यात्रेकरुंसाठी 'ही' आहे दिलासा देणारी बातमी....

कोल्हापूर - चार आॅगस्ट २०२० ला हज यात्रा होणार असून हज यात्रेची तयारी सुरू आहे. कोरोनामुळे ती रद्द झाल्याची अफवा पसरविण्यात येत आहे. यात्रेकरुंनी हज यात्रेबाबत गैरसमज करून घेऊ नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य हज कमिटी अध्यक्ष जमालभाई सिद्दीकी यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केले. यात्रेसाठी देशातून पहिल्या विमानाचे २५ जून, तर दुसऱ्या २६ जुलैला उड्डाण होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

श्री. सिद्दीकी म्हणाले, "हजसाठी यंदा महाराष्ट्रातून २८ हजार अर्ज आले होते. राज्यासाठी १२ हजार ५००चा‌ कोटा असल्याने लकी ड्रॉद्वारे यात्रेकरुंची निवड झाली. कोल्हापुरात ‘प्लेग’च्या कटू आठवणी होत आहेत ताज्या... कोल्हापुरात ७०२ अर्ज आले होते. पैकी २७१ यात्रेकरु जाणार आहेत. या आकड्यात वाढ होऊन तो ५००पर्यंत पोचेल, अशी आमची अपेक्षा आहे. देशभरातील यात्रेकरुंसाठी २५ हजार जादा कोट्याची मागणी केली आहे. यात्रेकरुंना मार्गदर्शन करण्यासाठी इचलकरंजीत छोटे शिबिर घेण्यात आले आहे.

कोरोनाची चिंता ‌यात्रेकरुंत असून, हज यात्रा रद्द केल्याची अफवा पसरली आहे.‌ ती‌ चुकीची असून यात्रेबाबत सौदी काऊन्सिल पाॅझिटिव्ह आहे.‌ कोरोनाचे संकट येत्या काही दिवसांत टळेल, अशी आम्हाला खात्री आहे." ते म्हणाले, "यात्रेकरुंना मार्गदर्शन करण्यासाठी तीन ठिकाणी एक दिवसीय शिबिरे घेत आहोत. पैकी एक इचलकरंजीत झाले आहे. दुसरे कोल्हापुरात घेणार आहोत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील यात्रेकरुंसाठी ते असेल." पत्रकार परिषदेस कोल्हापूर जिल्हा हज कमिटीचे आकाशा मुल्ला, शाहरुख गडवाले, महंमद नदाफ, फारुख बागेवाडी उपस्थित होते.

Web Title: Haj pilgrimage is going on and preparations for Haj pilgrimage are underway