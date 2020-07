घरातच राहिला आणि अत्याचार करून गेला

कोल्हापूर ः प्रेमसंबंध निर्माण करून तरुणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी संशयित तरुणावर जुना राजवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. ओंकार बाबूराव कारंडे (वय 26) असे संशयिताचे नाव आहे. पीडित तरुणी व संशयित ओंकार एकमेकांला दोन वर्षांपासून ओळखत होते. लॉकडाऊन काळात तो पीडितेच्या घरीच राहत होता. घरात कोणी नसल्याचे पाहून त्याने तिच्यावर अत्याचार केल्याची फिर्याद पीडित तरुणीने दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. प्राथमिक तपासात संशयित ओंकार एका रेस्क्‍यू टीममध्ये काम करत असल्याची माहिती पुढे आली. पोलिसांनी त्याला अटक केली. न्यायालयाने त्याला दोन दिवस कोठडी सुनावली.

Web Title: He stayed at home and was tortured