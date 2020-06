जमिनीच्या तुकड्यासाठी त्याने घेतला जीव

चुये (कोल्हापूर) ः नंदगाव (ता. करवीर) येथे शेतजमिनीच्या वादातून झालेल्या हाणामारीत एका जखमीचा आज मृत्यू झाला. फक्रुद्दीन बाबासाहेब मुजावर (वय 45) असे मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. या प्रकरणी इस्पुर्ली पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. फक्रुद्दीन बाबासाहेब मुजावर व बाळासाहेब दादू चौगुले या कुटुंबांमध्ये शेतजमिनीच्या हक्कावरून काल (बुधवारी) दुपारी वाद झाला. यावेळी काठीचा घाव वर्मी लागल्याने फक्रुद्दीन बाबासाहेब मुजावर गंभीर जखमी झाले. आज सकाळी अकराच्या सुमारास खासगी रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. मारामारीच्या घटनेची नोंद इस्पुर्ली पोलिस ठाण्यामध्ये आहे. संदीप बाळासाहेब चौगुले व सागर बाळासाहेब चौगुले यांना अटक केली आहे. दोन्ही कुटुंबांनी परस्परविरोधी फिर्यादी दिल्या आहेत. फक्रुद्दीन मुजावर व बाळासो चौगुले यांच्यात शेतजमिनीच्या हक्कावरून काल भुईमुगाची पेरणी करताना जोरदार वादावादी झाली. या वेळी एकमेकांना काठीने मारहाण झाली. जखमी फक्रुद्दीन यांना सरकारी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र त्यांची प्रकृती खालावल्याने खासगी रुग्णालयात दाखल केले. आज सकाळी त्यांचा मृत्यू झाला. फक्रुद्दीन मुजावर यांनी बाळासाहेब दादू चौगुले, संदीप बाळासाहेब चौगुले व सागर बाळासाहेब चौगुले यांच्याविरोधात मारहाण केल्याची फिर्याद दिली. संदीप दादू चौगुले यांनी फक्रुद्दीन बाबासो मुजावर, जहिदा फक्रुद्दीन मुजावर, जीशान फक्रुद्दीन मुजावर व तमसून फक्रुद्दीन मुजावर यांच्याविरोधात फिर्याद दिली आहे. तपास एस. एस. चव्हाण करत आहेत.

