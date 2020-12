लग्न खर्चाला फाटा देऊन अनाथ मुलींना मदत

चंदगड : दाटे (ता. चंदगड) येथील ऋषीकेश सातार्डेकर या तरूणाने लग्न कार्यातील रुढी, परंपरांना फाटा देत गावातील अनाथ मुलींना आर्थिक मदत केली. अर्थातच त्यासाठी पत्नी शुभांगी यांचीही साथ मिळाली. त्यांच्या या उपक्रमाचे पंचक्रोशीत स्वागत होत आहे. लग्न सोहळा म्हटले की मंडप, लाईटींग, बेंजो यासह पाहुण्यांना पेहरावा, जेवणावळ, रात्री वरात यावर लाखो रुपये खर्च होतात. चंदगड तालुक्‍यात अजूनही रुढी, परंपरा पाळल्या जातात. त्यातून नाहक पैसा खर्च होतो. अशा वेळी नवा विचार करून तो अमलात आणणे काहीसे धाडसाचेच म्हणावे लागेल. सातार्डेकर दांपत्याने मात्र हे धाडस केले. ऋषीकेश व शुभांगी यांनी श्री क्षेत्र श्रीपादवाडी (ता. चंदगड) येथे साध्या पध्दतीने विवाह केला. लग्नकार्यात अन्य खर्चाला फाटा देऊन बचत केलेली रक्कम समाजकार्यासाठी वापरायची असे आधीच ठरले होते. पाटणे (ता. चंदगड) येथील मयुरी, ममता व सुवर्णा बागवे या तीन सख्या बहिणी आई- वडिलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झाल्या आहेत. सद्या त्या दाटे येथेच मामा व मावशीकडे राहतात. या मुलींच्या शिक्षणासाठी आपण काही हातभार लावावा, असे ठरवून त्यांनी लग्न कार्यातून बचत केलेले रक्कमेपैकी पाच हजार रुपये संबंधित मुलींना दिले. वंचितांना मदत केल्यास सर्वजण सुखी

खरंतर लग्न कार्यात दोन कुटुंबांचे ऋणानुबंध गुंफले जातात. त्याचा मोठा गाजावाजा करण्याची गरज नसते. प्रत्येकाने लग्न कार्यातील नाहक पैसा वाचवून समाजातील वंचितांना मदत केल्यास सर्वजण सुखी, समाधानी होतील.

- शुभांगी व ऋषीकेश सातार्डेकर, नव दांपत्य, दाटे संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Help To Orphan Girls In Chandgad Taluka Kolhapur Marathi News