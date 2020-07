रस्त्यावरच वाहने लावणाऱ्यांना दणका; वाचा सविस्तर

कोल्हापूर : रिकाम्या रस्त्यावर वाहनांच्या लांबचलक रांगा, हे चित्र शहराच्या मध्यवर्ती भागात सर्रास पाहावयाला मिळते. अनेकांनी तर वाहने पार्किंगसाठी जवळच्या रस्ताचा खंडून घेतल्यासारखा पार्किंगसाठी वापर सुरू केला आहे. अशा वाहनांवर कारवाईची मोहीम शहर वाहतूक शाखेने हाती घेतली आहे. अवाढव्य इमारत बांधायची, मात्र त्यात पुरेशी पार्किंगची व्यवस्था करायची नाही. असे जणू शहरात समीकरणच बनले आहे. शहरातील मध्यवस्तीतील हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक रहिवासी, व्यापाऱ्यांच्या घरात, दुकान, कार्यालयात पार्किंगची व्यवस्थाच नाही. पार्किंगच्या जागेचा त्यांनी इतर कारणासाठी वापर केला आहे, पण अशा मंडळींकडे चारचाकी, दुचाकी आहेत. ही मंडळी घर, दुकान, कार्यालयाजवळील रहदारी कमी असलेल्या जागेचा वाहनांच्या पार्किंगसाठी उपयोग करू लागलेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पर्यायी मार्गावर वाहने पार्किंग केल्याच्या रांगा पाहावयास मिळतात. त्यामुळे अशा मार्गावरही वाहतुकीची कोंडी पाहावयास मिळते. दुसऱ्याच्या वाहने आमच्या दारात का? त्याचा त्रास आम्ही का? आणि किती दिवस सहन करायचा? या संबंधीच्या तक्रारी शहर वाहतूक शाखेकडे येत आहेत. या तक्रारींची दखल घेत अशा वाहनांवर कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. रस्त्यावर वाहने पार्किंग होणारी ठिकाणे -

*माळकर तिकटी ते मटण मार्केट

*फोर्ड कॉर्नर ते उमा टॉकीज चौक

*लक्ष्मीपुरी ते महाराणा प्रताप चौक

*बिंदू चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक

*पापाची तिकटी ते रंकाळा

*बेलबाग, मंगळवार पेठ, शिवाजी पेठ, शाहूपुरी, राजारामपुरीचा परिसर रस्त्यावर वाहने पार्किंग करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर आता कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. प्रत्येक वाहनधारकाने वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करावे.

- वसंत बाबर, शहर वाहतूक पोलिस निरीक्षक.



