चीन विरोधात संताप ः कोल्हापुरात सर्वपक्षियांतर्फे चिनी वस्तूंची होळी

कोल्हापूर ः चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करत सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी आज चिनी वस्तूंची होळी केली. यावेळी चीनच्या विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.

कोरोनाचा व्हायरस हा चिनीमधून बाहेर पडल्याचा आरोप होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर होण्याचा सल्ला दिला आहे. चिनी वस्तूपेक्षा भारतीय बनावटीच्या वस्तूंचा वापर करावा, असे सातत्याने आवाहन केले जात आहे. भारताविरोधात सातत्याने कुरघोडी करणाऱ्या चीन विरोधात संतापाची लाट पसरत आहे.

दुपारी बाराच्या सुमारास सर्वपक्षीय कार्यकर्ते शिवाजी चौक येथे एकत्रित आले. प्रारंभी चीनच्या विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. चीन वस्तूंचा वापर टाळा. बहिष्कार टाका, भारतीय बनावटीच्या वस्तूंचा वापर करा असे आवाहन करण्यात आले. चीनच्या निषेधाचे तसेच त्यांच्या वस्तूंवर बहिष्काराचे फलक कार्यकर्त्यांनी हाती घेतले. जोरदार घोषणा देत चीन वस्तूंची यावेळी होळी करण्यात आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, माजी महापौर ऍड. महादेवराव आडगुळे, मारूतराव कातवरे, चंद्रकांत यादव,अनिल कदम, लाला गायकवाड, किशोर घाटगे, ऍड. विवेक घाटगे, बाबा पार्टे, अशोक भंडारे, ऍड. सुरेश कुऱ्हाडे आदि निदर्शनत सहभागी झाले.

