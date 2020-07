कोल्हापूर - पोलिस नाईकसह होमगार्ड लाचलुचपतच्या जाळ्यात

कोल्हापूर - तीन हजार रूपयांची लाच घेताना करवीर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस नाईक आणि होमगार्डला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आज रंगेहात पकडले. दुसऱ्याच्या ताब्यात असलेली मोटर सायकल परत मिळवून देण्यासाठी बक्षीस म्हणून या रकमेची मागणी करण्यात होती. याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे काम लाचलुचपत विभागात सुरू आहे. पोलिस नाईक दादाहरी अभिमन्यू बांगर (बक्कल नंबर 1212 रा. पोलिस मुख्यालय कसबा बावडा) आणि होमगार्ड प्रवीण लहू पाटील (वय 25, रा. कुरूकली, ता. करवीर) असे त्या दोघा संशयिताचे नाव आहे. भोगावती येथे आज ही कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिस उपअधीक्षक आदिनाथ बुधवंत यांनी सांगितले. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेली माहिती, करवीर पोलिस ठाण्यात पोलिस दादाहरी बांगर पोलिस नाईक म्हणून काम करतो. त्याच्याकडे भोगावती बीट सांभाळण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. तक्रारदार यांनी आपले वाहन दुसऱ्याने काढून घेतल्याची तक्रार पोलिसांच्या पोर्टलवर दिली होती. त्या तक्रार अर्जाची चौकशी ही करवीर पोलिस ठाण्याचे पोलिस नाईक दादाहरी बांगरकडे देण्यात आली होती. त्याने याची चौकशी करून तक्रारदारांना हे वाहन संबधिताकडून परत मिळवून दिले. हे काम केल्याबद्दल बांगर आणि होमगार्ड प्रविण पाटील या दोघांनी तक्रारदारांकडे तीन हजार रुपये बक्षीस म्हणून लाचेची मागणी केली. याबाबत तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार दिली. त्याची पडताळणी विभागाने केली. त्यानंतर आज सापळा रचला. हे पण वाचा - ...त्यामुळे कोल्हापूर प्रशासन हडबडले; काय आहे कारण? भोगावती येथे आज बांगर याच्यासाठी होमगार्ड पाटीलला तीन हजाराची लाच घेताला रंगेहात पकडले. त्यानंतर बांगरसह पाटील या दोघांना ताब्यात घेऊन याबाबतचा गुन्हा करवीर पोलिसात दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ही कारवाई पोलिस उपअधीक्षक आदिनाथ बुधवंत, पोलिस निरीक्षक युवराज सरनोबत, कर्मचारी मनोज खोत, शरद पोरे, नवनाथ कदम, मयूर देसाई यांनी केली. संपादन -धनाजी सुर्वे

