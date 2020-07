महावितरण अधिकारी घरात, नागरिकांचा ठिय्या आफीसात 

बांबवडे : येथील महावितरणचे अधिकारी सतत गैरहजर असल्याने संतप्त नागरिकांनी सहायक अभियंत्याच्या कार्यलयातच ठिय्या मांडला. बांबवडे येथील वीज वितरण कंपनीचे कार्यालयातील सहाय्यक अभियंता सतत गैरहरज राहत असुन वेळेवर येत नसल्याने लोकांच्या तक्रारी निवारण होत नाहीत. आज बांबवडे गावचे सरपंच सागर कांबळे व उपसरपंच सयाजी निकम यांच्यासह सदस्य व ग्रामस्थ सकाळी दहा ते बारा वाजेपर्यंत ठिय्या मांडून बसले होते. परंतु विद्युत कार्यालयात कोणीही फिरकलेला नाही. बाहेरच्या टेबलवर हजेरी पत्रक ठेवले होते. काही वायरनमन सह्या करून त्यांना दिलेल्या गावांकडे रवाना झाले होते तर काही आंदोलनामुळे हजर नव्हते. यातील महत्वाचे म्हणजे सहायक अभियंता माने हे तीन तारखेनंतर उपस्थित राहीलेले नाहीत. त्यांच्या हजेरी पत्रकावर दोन तारखेनंतर कोणताही शेरा दिसलेला नाही. लॉकडाऊन काळात वीज बिले कमालीची वाढून आली आहेत. त्यामुळे त्यासंबंधी तक्रारी करण्यासाठी लोक कार्यलयात येतात. परंतु कार्यालयात दाद मागायची कोणाकडे? हा प्रश्‍न असल्याने संतप्त नागरिकांनी गोंधळ घातला. डोणोली येथील युवराज जानकर यांची विनाकारण वीज पुरवठा खंडीत केल्याने त्यांना सोमवारपासून अंधारात बसावे लागले. याचा जाब विचारला तर माने यांनी कोणीतरी वीज पुरवठा बंद करा म्हणून सांगितले म्हणून आम्ही बंद केला असे उत्तर दिले. त्यामुळे सहायक अभियंता माने हे कोणाच्या सांगण्यावरून काम करतात हीच चर्चा वाढत गेली. यावेळी सरपंच सागर कांबळे, उपसरपंच सयाजी निकम, राहुल बंडगर, युवराज जानकर,आनंदा निकम उपस्थित होते. कामगार कामावर येत नाहीत. म्हणून मी आलो नाही. माझी तब्येत ठिक नाही. त्यामुळे कार्यालयात यायला उशीर होणार आहे.

- राजेश माने, सहायक अभियंता, महावितरण, शाखा बांबवडे. बांबवडेमध्ये वीज पुरवठा सुरळीत नाही. वारंवार वीज पुरवठा खंडीत होतो. याचा नाहक त्रास लोकांना सहन करावा लागत आहे. लोकांचे वीज बाबत अनेक प्रश्‍न आहेत. परंतु या कार्यालयात कोणीच उपस्थित नसल्याने लोक ग्रामपंचायत कार्यालयात गोंधळ घालत आहेत.

- सागर कांबळे, सरपंच, बांबवडे.

