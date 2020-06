अमेरिकेत आज रंगणार शिवराज्याभिषेकदिन सोहळा

कोल्हापूर : "छत्रपती शिवाजी महाराज की जय,' चा जयघोष देशातच नाहीतर अमेरिकेत घुमणार आहे. यातच आज 6 जून शिवराज्याभिषेकाची जय्यत तयारी उत्तर अमेरिकेत केली आहे. कोरोनाच्या संकटात देखील या शिवरायांच्या मावळ्यांनी ऑनलाईन शिवराज्याभिषेकदिन सोहळा साजरी करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या या उपक्रमामध्ये श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज सहभागी होऊन विशेष मार्गदर्शन करणार आहेत.

यंदाच्या राज्याभिषेकदिन उत्सवाला मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मर्यादा आल्या आहेत. मात्र संकटात थांबतील ते शिवभक्त कसले. या अमेरिकेतील शिवभक्तांनी हा दिवस थेट ऑनलाईन साजरा करण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी न्यूयॉर्क स्थित अल्बानी ढोल ताशा पथकाने ऑनलाईन संवादाची दारे खुली केली आहेत. या संवादामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 12 वे वंशज असणारे श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज मार्गदर्शन करणार आहेत. भारतीय प्रमाण वेळेनुसार रात्री साडेदहा वाजता हा ऑनलाईन संवाद होणार आहे. "अल्बानी' ढोल ताशा पथकाने "एक सांस्कृतिक परिवार, एक संकल्प मराठी जपण्याचा' या हेतूने पथकाची निर्मिती करून सातासमुद्रापार संस्कृती जपण्याचा ध्यास घेतला आहे.

