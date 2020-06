कोल्हापूर : परराज्यातून आठ ते नऊ हजारांचा गांजा परराज्यातून तीन टप्प्यात शहरासह जिल्ह्यात येतो. येथे त्याची किंमत तब्बल 32 हजारांपर्यंत पोहचते. गांजाचे विटा, पंढरपूर, सोलापूर व्हाया ओडिसा कनेक्‍शन पोलिसांनी शोधून काढले. ठरवलं तर काळेधंद्यासह अमली पदार्थाची बेकायदेशीर विक्री मोडून काढता येते. त्यासाठी वरवरची नव्हे तर मुळापर्यंत जाऊन कारवाईची गरज आहे. मटक्‍याप्रमाणे ही गांजाही शहरातून हद्दपार करण्याचा पोलिसांचा पवित्रा सामान्यांना दिलासा देणारा आहे. शहराच्या विविध भागांत छुप्या पद्धतीने गांजाची विक्री सुरू होती. आतापर्यंत गांजा विक्री करणाऱ्या आणि सेवन करणाऱ्यांवर अनेकदा पोलिसांनी कारवाई केली, पण त्याच्या मुळापर्यंत कारवाई कधी झालीच नाही. त्यामुळे शहरात विक्रीसाठी येणारा गांजाला कधी ब्रेक मिळालाच नाही. मटक्‍याविरोधात शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रेरणा कट्टे यांनी मोकाअंतर्गत मुळापर्यंत जाऊन कारवाई केली. यात कोल्हापूर मटक्‍याचे इचलकरंजी, सातारा, मुंबईसह गुजरात कनेक्‍शन शोधून काढले. याप्रकरणी तब्बल 42 जणांवर कारवाई केली. त्याचप्रमाणे त्यांनी गांजाच्या मुळापर्यंत जाऊन कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार राजारामपुरी पोलिसांनी कारवाईचा धडका सुरू केला. शहरात कोठून गांजा येतो, त्याची लिंक शोधून त्यातील हस्तकांवर कारवाई सुरू केली. 40 किलोहून अधिक गांजा जप्त करून गांजा तस्करांना चांगलाच हादरा दिला. लॉकडाउन काळात बंदोबस्ताचा ताण सांभाळत गांजाच्या मुळापर्यंत करण्यात येत असलेल्या या कारवाईचे स्वागत होत आहे. 32 हजाराला गांजा विक्री...

ओडिसासारख्या परराज्यातून आठ ते नऊ हजार रुपये किलोला मिळणारा गांजा काळेधंदेवाल्यांकडून तीन टप्प्यात शहर परिसरात येतो. यात कमिशनचे वाटेकरी वाढल्याने त्याची किमंत 32 हजार रुपये इतकी होती, अशी धक्कादायक माहिती पोलिस तपासातच पुढे आली आहे.



Web Title: How does cannabis come to Kolhapur? Read ..; Vita, Pandharpur, Solapur via Odisha Connection