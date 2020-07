अंत्ययात्रेत किती जण होते? कोणी खांदा दिला? शोध सुरू 

कोल्हापूर : गंजीमाळ येथील एका माजी नगरसेवकाच्या आईचा मृत्यू गुरुवारी झाला होता. अंत्ययात्रेला गर्दी होती. तथापि या वृद्धेचा अहवाल आज कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने गंजीमाळसह परिसर हादरून गेला. अंत्यविधीला गर्दी होती. यामध्ये किती लोक सहभागी होते ?, कोणी खांदा दिला ?, आदीची माहिती प्रशासन घेत असून 40 हून अधिक जणांना क्वारंटाईन केले आहे. गंजीमाळ येथील माजी नगरसेवकाच्या आईला न्यूमोनियाचा त्रास होता. खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्‍टरांनी वृद्धेत कोरोनाची लक्षणे असल्याचे नातेवाईकांना सांगितले. तसेच, खासगी तपासणी केंद्रातही स्वॅब घेतला. त्यानंतर काही वेळातच वृद्धेचा मृत्यू झाला. महिलेचा मुलगा माजी नगरसेवक असल्याने परिसरात चांगले राजकीय वलय आहे. त्यामुळे अंत्यविधीला गर्दी झाली. आज स्वॅबचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याचे समजताच गंजीमाळ परिसरात एकच खळबळ उडाली. एकमेकाला फोन करत अहवालाची माहिती घेतली. महापलिकेच्या यंत्रणेला माहिती मिळताच प्रशासनाने कोण संपर्कात आले, त्याची माहिती घ्यायला सुरवात केली. अंत्यविधी तयारी कोणी केली. मृतदेहाचा कोणाशी संपर्क आला. खांदे देणारे कोण आहेत, याची सर्व माहिती प्रशासनाने घेत पहिल्या टप्प्यात 40 लोकांचा शोध घेऊन त्यांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. तपासणीनंतर या लोकांना क्वारंटाइन केले आहे. दृष्टिक्षेप

- माझी नगरसेवकाच्या आईचा मृत्यू

- मृत्यू नंतर अहवाल आला पॉझिटिव्ह

- 40 हून अधिक नागरिक क्वारंटाईन

- नागरिकांनी एकमेकाला फोन करून घेतली अहवालाची माहिती संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: How many people were at the funeral? Who gave a shit?